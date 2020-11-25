Тело выбросило на берег: в Одесской области учительница совершила самоубийство – фото
На берегу моря в Затоке Одесской области 23 ноября нашли тело 53-летней женщины. Погибшая работала учительницей русского языка в местной школе.
Долгое время женщина боролась с неизлечимой болезнью. Об этом сообщили в фейсбуке знакомые погибшей.
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Ничего в душе, кроме боли и бессилия перед твоей болезнью... Царствия тебе небесного, Ирочка. Болезнь оказалась сильнее тебя. Прости за то, что не смогли тебе помочь,
– написала Ирина Чернега.
Что сообщили правоохранители
Погибшая была жительницей одного из сел района. Женщина разделась, аккуратно сложила свои вещи и зашла в воду. Смерть наступила в результате утопления и переохлаждения.
Следователи открыли производство с пометкой "самоубийство".
В Одесской области учительница совершила самоубийство из-за болезни / Facebook
На что надо обращать внимание, если есть риск совершения самоубийства
- Первое – это намеки или мысли о нанесении себе вреда. Слова о потере смысла жизни, бесцельность.
- Если человек очень тревожный, под давлением чрезмерного стресса или сильно истощен. Если вы наблюдаете у знакомого или близкого потерю уважения к себе и переживания, связанные с унижением.
- Если имеет место ощущение безнадежности, беспомощности, безысходности – то есть, человек не видит вариантов и способов решения проблемы.
- Гнев, жажда мести тоже могут быть такими признаками.
- К этому перечню специалисты также относят безрассудное или очень рискованное поведение и резкие смены настроения.
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