На берегу моря в Затоке Одесской области 23 ноября нашли тело 53-летней женщины. Погибшая работала учительницей русского языка в местной школе.

Долгое время женщина боролась с неизлечимой болезнью. Об этом сообщили в фейсбуке знакомые погибшей.

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Ничего в душе, кроме боли и бессилия перед твоей болезнью... Царствия тебе небесного, Ирочка. Болезнь оказалась сильнее тебя. Прости за то, что не смогли тебе помочь,

– написала Ирина Чернега.

Что сообщили правоохранители

Погибшая была жительницей одного из сел района. Женщина разделась, аккуратно сложила свои вещи и зашла в воду. Смерть наступила в результате утопления и переохлаждения.

Следователи открыли производство с пометкой "самоубийство".

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