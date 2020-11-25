В Одесской области в ночь на 25 ноября возле рынка "7-й километр" BMW сбил пешехода. Он скончался на месте, а водитель машины и его пассажир попали в больницу – машина перевернулась в кювет.

Трагедия произошла около трех ночи. Об этом сообщает пресc-служба Национальной полиции в Одесской области.

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Как отмечается, водитель BMW не справился с управлением и сбил 27-летнего пешехода, после чего съехал в кювет и перевернулся. Мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия, а водитель и его 26-летний пассажир с травмами различной тяжести были госпитализированы.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство – вероятно, что водитель будет нести ответственность за смерть пешехода. Сейчас решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.

Так выглядит машина после ДТП / Фото Нацполиции