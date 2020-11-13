В Одесской области с субботы, 14 ноября, все-таки введут карантин выходного дня. Новые правила будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Решение о локдауне во время выходных приняли на заседании Одесской областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом во время брифинга заявил глава Одесской областной госадминистрации Вячеслав Овечкин, сообщает 24 канал.

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На выходные будут закрывать все торгово-развлекательные заведения и спортивные центры. Кроме того, под запретом будет находиться проведение массовых мероприятий.

В то же время в субботу и воскресенье будут работать:

продуктовые магазины;

аптеки и ветеринарные аптеки;

общественный транспорт;

автозаправки.

Кафе и рестораны смогут готовить еду на вынос.

Обратите внимание! С 14 ноября на всей территории Украины должен действовать карантин выходного дня. Такое решение принял Кабинет Министров Украины. В то же время в некоторых городах отказываются вводить локдаун на субботу и воскресенье. Подробнее читайте здесь.