Полиция 1 октября задержала банду молдаван, которые грабили банкоматы в пяти регионах Украины. Злоумышленники совершили 9 ограблений и нанесли банкам более 3 миллионов гривен убытков.

Подозреваемые пытались скрыться в Молдову, однако на границе их задержали и заковали в наручники, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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Где работала банда грабителей

По данным следователей, иностранцы выбирали отдаленные населенные пункты с банкоматами, которые не очень бдительно охраняли. Те преступления, о которых известно правоохранителям, были совершены в Одесской, Черкасской, Ровенской, Черниговской, Житомирской и Полтавской областях.



Злоумышленники выбирали банкоматы, которые было легко грабить / Фото МВД Одесской области Работали задержанные граждане Молдовы по установленной в бандформировании схеме: разведка;

определение графика работы заведений с банкоматами;

изучение систем сигнализации и камер наблюдения; После этого пятеро мужчин ночью приезжали к месту, взламывали защитное сооружение и убегали с кассетами с деньгами. Могут выйти под залог



Задержанные пытались сбежать за границу / Фото пресс-службы МВД Одесской области

Задержали подозреваемых правоохранители в районе села удобное Одесской области. Всем пятерым гражданам Молдовы уже сообщили о подозрении в кражах. Если суд признает их виновными, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас все иностранцы находятся под стражей, но служители Фемиды позволили им выйти на свободу в случае внесения 650 тысяч гривен залога.

В Одесской области задержали группу молдаван, которые грабили банкоматы: видео