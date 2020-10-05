В Одесской области задержали банду иностранцев, которые грабили банкоматы по всей Украине
Полиция 1 октября задержала банду молдаван, которые грабили банкоматы в пяти регионах Украины. Злоумышленники совершили 9 ограблений и нанесли банкам более 3 миллионов гривен убытков.
Подозреваемые пытались скрыться в Молдову, однако на границе их задержали и заковали в наручники, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
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Где работала банда грабителей
По данным следователей, иностранцы выбирали отдаленные населенные пункты с банкоматами, которые не очень бдительно охраняли. Те преступления, о которых известно правоохранителям, были совершены в Одесской, Черкасской, Ровенской, Черниговской, Житомирской и Полтавской областях.
Злоумышленники выбирали банкоматы, которые было легко грабить / Фото МВД Одесской области
Работали задержанные граждане Молдовы по установленной в бандформировании схеме:
- разведка;
- определение графика работы заведений с банкоматами;
- изучение систем сигнализации и камер наблюдения;
После этого пятеро мужчин ночью приезжали к месту, взламывали защитное сооружение и убегали с кассетами с деньгами.
Могут выйти под залог
Задержанные пытались сбежать за границу / Фото пресс-службы МВД Одесской области
Задержали подозреваемых правоохранители в районе села удобное Одесской области. Всем пятерым гражданам Молдовы уже сообщили о подозрении в кражах. Если суд признает их виновными, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Сейчас все иностранцы находятся под стражей, но служители Фемиды позволили им выйти на свободу в случае внесения 650 тысяч гривен залога.
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