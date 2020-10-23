В Одессе школа №71 опозорилась после визита мэра города Геннадия Труханова 22 октября. В сети появилось видео, как после открытия спортивного комплекса, работники выкапывают цветы с клумбы.

Технические работники школы выкопали вазоны с хризантемами сразу же после отъезда инспекции Труханова. Об этом сообщили местные телеграмм-каналы.

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Открытие школьного стадиона в 71 школе. Мэр уехал – цветы выкопали, это был временный декор,

– заметил автор видео.

На видео видно, как работники вытаскивают из клумб красно-белые цветы в горшках – хризантемы даже не посадили в землю.

Городской голова посетил открытие спортивного комплекса на стадионе школы №71. Добавим, что площадку открыли не только для учащихся школы, но и для всех жителей города.

Смотрите курьезное видео из одесской школы:

Заметим, недавно случился скандал в еще одной Одесской школе. Учительница рисования в Одесской гимназии №4 Раиса Пирогова набросилась на ученицу из-за украинского языка. Педагог накричала на девушку из-за того, что та забыла дома альбом и ответила на ее вопросы на государственном языке.

Пирогова заявила, что ученица ставит себя выше других из-за ее языка. Вскоре руководство школы извинилось перед девочкой и уволило так называемую учительницу.