В Одесской области в порту "Южный", правоохранители нашли крупную партию кокаина. Ее спрятали в контейнере с бананами. Груз прибыл в Украину из Эквадора и был тщательно упакован.

Стоимость изъятой партии кокаина на "черном рынке" составляет около 4 миллионов долларов. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Наркоторговцы пытались перевезти 20 килограммов "порошка". Но их сделку остановили таможенники и собака – служебный пес среагировал при обследовании контейнера.

Его решили проверить после того, как сканеры обнаружили нетипичную плотность в механической части.

Кокаин приплыл из Эквадора вместе с бананами. Наркотики спрятали брикетами в рефрижераторе.

Собака помогла найти наркотики / Фото офиса прокурора

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к этому преступлению.

Это уже пятый подобный случай за 3 месяца.

В порту "Южный" обнаружили крупную партию кокаина: смотрите видео