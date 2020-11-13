Одесскую таможню Государственной таможенной службы 12 ноября возглавил Андрей Танцеров. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя этого же учреждения.

12 ноября пресс-служба ГТС в фейсбуке сообщила о подписании приказа о кадровых изменениях в Одесской таможне. Исполнять обязанности главы учреждения будет Андрей Танцеров.

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"С 12 ноября 2020 выполнение обязанностей начальника Одесской таможни Гостаможслужбы возложено на Андрея Танцерова, первого заместителя начальника Одесской таможни Гостаможслужбы", – говорится в сообщении ДМС.

Что известно об Андрее Танцерове? Андрей Танцеров родился в Харькове, имеет 2 высших образования (окончил Харьковский государственный университет и Национальную юридическую академию).



В таможенной службе работает с 1999 года. Заместителем руководителя Одесской таможни был с августа 2020 года. На эту должность его перевели из Харьковской таможни (там он работал первым заместителем руководителя).

Напомним, Одесскую таможню до 21 октября возглавлял Денис Пудрик. Однако его уволили за "негативные результаты работы". Пудрик руководил учреждением всего 2 месяца, но не смог наладить контроль за выполнением таможенных формальностей. Более того, допустил многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров.

23 октября стало известно, что должностей лишились руководители еще 6 таможен в Украине. Информации о назначении новых должностных лиц в эти учреждения пока не поступало.