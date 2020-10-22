В Одессу прилетел самолет из голливудского блокбастера: увлекательное фото
В аэропорт Одессы прилетел необычный самолет-акула Ан-26. Он известен любителям кино.
Оригинальный самолет-акула приземлился на днях в Одессе, сообщают в одесском аэропорту.
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Свою ливрею и всемирную популярность самолет-акула Ан-26 получил после съемок в голливудском блокбастере "Неудержимые-3",
– говорится в сообщении.
В фильме сыграли такие актеры, как Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, Антонио Бандерас и другие.
К слову, ранее в Киеве заметили редкую марку автомобиля Ford Mustang Bullitt, которая была выпущена в память о знаменитом фильм "Буллит" в 1968 году со Стивом МакКуином.
Самолет в аэропорту Одессы / Фото одесского аэропорта