В аэропорт Одессы прилетел необычный самолет-акула Ан-26. Он известен любителям кино.

Оригинальный самолет-акула приземлился на днях в Одессе, сообщают в одесском аэропорту.

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Свою ливрею и всемирную популярность самолет-акула Ан-26 получил после съемок в голливудском блокбастере "Неудержимые-3",

– говорится в сообщении.

В фильме сыграли такие актеры, как Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, Антонио Бандерас и другие.

К слову, ранее в Киеве заметили редкую марку автомобиля Ford Mustang Bullitt, которая была выпущена в память о знаменитом фильм "Буллит" в 1968 году со Стивом МакКуином.

Обратите внимание! В августе 2019 года таким же самолетом из Киева во Львов отправился первый тестовый авиарейс "Новой почты". В планах было внедрить доставку в течение одного дня из Киева во Львов, а затем и в Харьков, Днепр и Одессу. Вероятно, уникальный самолет был в Одессе по этой причине.



Самолет в аэропорту Одессы / Фото одесского аэропорта



Кадр из фильма "Неудержимые-3"