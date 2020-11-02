В столице Австрии Вене 2 ноября 2020 года произошла стрельба. По данным австрийских СМИ, по меньшей мере 4 человека получили ранения, а 7 – погибли.

Нападение совершили несколько преступников, один из них активировал пояс со взрывным устройством. Об этом сообщили на сайте Kronen Zeitung.

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Что известно о нападавших

Очевидцам удалось снять на видео одного из нападавших. На нем – балаклава, в руках у него автомат.

Место происшествия оцепили полицейские. Жителей района попросили не покидать квартиры и не использовать общественный транспорт.

Теракт в Вене: что известно

Возле синагоги в центре Вены 2 ноября 2020 года неизвестный открыл стрельбу.

неизвестный открыл стрельбу. В результате стрельбы погибли по меньшей мере 7 человек.

Оскар Дойч – один из лидеров еврейской общины сообщил, что нельзя утверждать, что именно синагога была целью стрелка. Ведь в момент нападения она была закрыта.

Стрельба в Австрии: смотрите видео