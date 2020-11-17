Правоохранители разоблачили чиновника Государственной фискальной службы, который якобы регулярно требовал деньги от предпринимателей. Предполагаемые преступления чиновника задокументировали сотрудники СБУ.

О разоблачении подозреваемого во взяточничестве сотрудника ГФС на Харьковщине сообщили в пресс-службе СБУ. Издание Depo.Харьков утверждает, что речь идет о руководителе Главного управления ГФС в Харьковской области Николая Костенко.

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По данным следствия, подозреваемый фактически хотел крышевать предпринимателя-нарушителя.

Ежемесячная дань

Как утверждают правоохранители, чиновник требовал от бизнесмена платить ему 100 тысяч гривен каждый месяц. За деньги он якобы обещал не привлекать нарушителя к ответственности за махинации с подакцизной продукцией.

Работники СБУ зафиксировали, как чиновник дважды получает взятки только от этого предпринимателя. Общая сумма полученного достигает 170 тысяч гривен.

Деньги фискал якобы получал через своего знакомого, который выполнял работу посредника.

Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере.