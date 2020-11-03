С начала 3 ноября оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня. Враг палил из гранатометов недалеко от населенного пункта Новолуганское. Один украинский защитник получил ранение.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг произвел три выстрела из автоматического станкового гранатомета. Об этом сообщили в штабе ООС.

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Что известно о состоянии раненого украинского защитника

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина доставили в больницу и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья защитника оценивается как средней тяжести.

Кроме того, враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Водяное.

Украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью,

– говорится в сообщении ООС.

Как прошли сутки на Донбассе

В течение 2 ноября пророссийские боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Враг стрелял из подствольных гранатометов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Шумы и Старогнатовка.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих не было.