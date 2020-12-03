Андрей Швец, который руководит всем следствием Службы безопасности Украины уже более года, живет в коттеджном городке "Золоче" под Киевом. Это одно из самых дорогих элитных поселений Киевщины с собственным яхт-клубом и вертолетной площадкой.

Сам чиновник всю жизнь работал преимущественно на госслужбе, а его родственники не имели существенных официальных доходов, об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы".

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Швец – непубличный чиновник, информации о его назначении на сайте СБУ нет, а его имущественная декларация – недоступна для граждан. Вероятно, все из-за статуса временно исполняющего обязанности.

Что известно о поместье чиновника

Имение и право собственности на него до сих пор не зарегистрированы госорганами. Дому еще не присвоили почтовый адрес, поэтому когда и за сколько семья Швеца приобрела коттедж – неизвестно. Однако его рыночная стоимость достигает по меньшей мере 11 миллионов гривен.

Интересно! Рядом расположены и другие дома. Один из таких застройщик продает за 420 тысяч долларов. А еще одно имение ранее приобрели за 430 тысяч долларов.

Земля под коттеджем Швеца имеет государственную регистрацию. Она принадлежит жене и отцу "главного следователя" СБУ еще с октября 2019 года. По информации "Схем", 18 соток земли обошлись семье в более чем 7 тысяч долларов.

В то же время рыночные цены на землю похожей площади рядом достигают 40 тысяч долларов. Поэтому журналисты сделали вывод, что эта земля досталась семье чиновника в 4 – 5 раз дешевле рыночной стоимости.



Коттедж, в котором живет семья Швеца / Фото "Схем"

С 2015 года отцу Швеца принадлежал двухэтажный дом в этом же коттеджном городке. Площадь поместья с бассейном достигала более 200 квадратных метров. Однако накануне семья его продала.

Доходы семьи Швеца

Сам Андрей Швец сначала работал в прокуратуре Киевской области, затем – в налоговой, а также в Минюсте. В конце 2016 года он сделал перерыв для частной практики и основал юридическую фирму "Правовая и экономическая безопасность", соучредителем которой был почти год.

А в 2019 году на полгода зарегистрировал ФЛП по специальности "деятельность в сфере права". За 22 года Андрей Швец, как выяснили "Схемы", в целом заработал чуть меньше 7,5 миллиона гривен.



Сколько Швец заработал с 1998 года / Иллюстрация "Схем"

Официальный заработок жены Швеца за 22 года составил 70 тысяч гривен. Основные поступления – помощь из государственного центра социальных выплат.

Отец за это время официально заработал почти 245 тысяч гривен. Ему до сих пор принадлежит доля в фирме, которая с 2010 года не ведет деятельности. Также мужчина судился за пересчет своей пенсии. Доход матери за этот период – свыше 1,5 миллиона гривен, включая проценты в банке и соцвыплаты.

Что ответили в СБУ

"Схемы" поинтересовались у Швеца о происхождении денег на такое элитное поместье и о том, указано ли все это в его имущественной декларации. В пресс-службе СБУ ответили, что в 2018 году после увольнения из Минюста чиновник заработал почти 5 миллионов гривен благодаря предпринимательской деятельности.

Кроме этого, заверили, что возведение поместья оплатил отец – мол, часть дохода получил, работая больше 3 лет за границей. А также доложил деньги от реализации старого дома. Также к приобретению коттеджа приобщились другие родственники.



"Главный следователь" СБУ Андрей Швец / Фото MPBLAW

Ответили в СБУ и на вопрос о заниженной стоимости земельного участка. Там отметили, что "отец и жена Андрея Швеца приобрели ее по сумме, предложенной продавцом".

Также в ведомстве отметили, что сейчас идет процедура ввода дома в эксплуатацию. А о расходах на его строительство дома будет информация в декларации Швеца за 2020 год. Однако она, как отметили журналисты "Схем", засекречена.

Справка. Согласно закону, публично подают декларации сотрудники СБУ, которых назначает президент – глава, заместители, и, в частности, руководитель Главного следственного управления. Однако временно исполняющего обязанности внутренним указом назначает глава СБУ. Это освобождает Швеца от обязанности подавать публичную декларацию.

Расследование "Схем" о состоянии Андрея Швеца: смотрите видео