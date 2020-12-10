Одобряют ли украинцы амнистию за преступления на Донбассе: опрос
Вопрос амнистии, то есть полного или частичного освобождения от уголовной ответственности и наказания категории лиц, совершивших уголовное преступление, не слишком часто обсуждается. Особенно, за преступления на востоке Украины. Впрочем свое мнение по этому поводу выразили украинцы.
Более четверти из них, а именно 25,8%, не поддерживают амнистию за преступления на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократических инициатив".
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Еще 18,6% поддерживают амнистию, кроме тяжких преступлений. А готовы на полное помилование участников конфликта за все время только 4,5% украинцев.
Амнистию всем участникам конфликта / Скриншот из видео
Пытки
По применению пыток – 38,6% говорят, что нельзя, потому что это незаконно. Еще 35,7% убеждены, что нельзя, потому что это противоречит принципам гуманности.
Почти 36% считает, что можно обойтись без пыток / Скриншот из видео
Каждый 11, то есть 8,8%, украинцев одобряет применение пыток к врагу, потому что цель оправдывает средства.
Как относятся украинцы к пыткам по отношению к врагу / Скриншот из видео
Можно применять пытки, потому что это адекватный ответ на действия врага – считают 6,6%.
Более 6% считают, что пытки – это нормально / Скриншот из видео
Что известно об опросе
Исследование провели его с 6 до 19 октября 2020 во всех областях Украины, кроме неподконтрольных правительству Украины территорий. Всего опрошено 2002 респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.
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