Украина хочет одолжить 300 миллионов долларов в кредитной организации Всемирного банка. Деньги возьмут на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Кабинет Министров Украины уже одобрил проект распоряжения. Об этом на фейсбук-странице сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

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Что согласовали проектом

Проектом согласовали участие делегации Украины в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения соглашения о займе и получении 300 миллионов долларов кредита для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Проектом акта предусматривается признать целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта "Второе дополнительное финансирование", направленного на преодоление последствий пандемии COVID-19,

– отметил в публикации Мокан.

Что позволит заем

Представитель Кабмина в Раде заверил, что этот заем позволит правительству привлечь дополнительные средства для улучшения результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине.

Заметим! Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законы, направленные на обеспечение дополнительными средствами Фонда борьбы с COVID-19. Таким образом в фонд поступят 8,9 миллиарда гривен.

Для этого планируется: