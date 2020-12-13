Полиция Греции отстранила офицеров, а именно 3 пограничников и 1 полицейского. Их обвиняют в том, что они избили мигрантов без всяких на то причин.

Сам инцидент произошел на острове Лесбос. О событии говорится на портале Greek Reporter.

Внимание Пограничники задержали пророссийского боевика: известно, фото

Что предшествовало

Накануне, 11 декабря, в сети опубликовали видео, на котором видно, как офицеры бьют простых беженцев. Вторые, вероятно, возвращались к своим лагерям после похода в супермаркет. Тогда 4 офицера были остановлены. Названа причина – проверка документов, поскольку беженцы якобы нападали на автомобили и были пьяными.

Тогда, без всяких оснований, правоохранители начали бить беженцев, даже после того, как на них одели наручники. Пока часть из них лежала на земле. Они с трудом опирались и не били в ответ.

Смотрите видео 18+: офицеры избили беженцев в Греции