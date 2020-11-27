Майя Санду выиграла выборы президента Молдовы в ноябре 2020 года. Одним из центральных заявлений проевропейского политика после победы стало требование вывода российских войск из Приднестровья.

Официальная позиция Молдовы: российские войска должны уйти из Приднестровья

"Это официальная позиция Республики Молдова, которая и не менялась, и я продолжу ее продвигать" , – сказала Майя Санду в интервью телеканалу Moldova 1 , опубликованном 26 ноября.

Так новоизбранный президент Молдовы прокомментировала ситуацию с Приднестровьем, которое фактически контролируют российские войска, пишет 24 канал.

Напомним 22 ноября в России ответили на призыв Санду вывести войска из Приднестровья

Все наши правительства имели такую точку зрения: эту оперативную группу (войск России – 24 канал) должны вывести, а боеприпасы – вывезти. Очень важно восстановить территориальную целостность и независимость Республики Молдова,

– подчеркнула она.

Что следует знать о проблеме Приднестровья в Молдове

Кратко о регионе

Приднестровье – преимущественно русскоязычный регион , занимающий почти всю молдавскую часть левого берега Днестра (с другой стороны – Украина).

Регион до сих пор получает существенную поддержку России – политическую, экономическую и военную. Однако официально РФ не признает Приднестровье как независимое государство.

Статус Приднестровья для международного сообщества – это часть Молдовы. Однако официальный Кишинев фактически утратил контроль над регионом.

История конфликта

Конфликт между центральной властью Молдовы и Приднестровьем начался еще в 1990 году. 25 августа 1991 Приднестровье объявило о независимости , но его не признал никто в мире (даже Россия).

Пик противостояния пришелся на 1992 год, между сторонами началось вооруженное противостояние , погибли более 1000 человек. В итоге подписали мирное соглашение, но проблему не решили.

Россия держит в Приднестровье войска. В Кишиневе их считают "оккупационными силами". Соответственно, неоднократно власть Молдовы заявляла о необходимости их вывода.

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Сколько российских войск в Приднестровье

По разным оценкам, в Приднестровье находятся от 1 до 2 тысяч российских военных ОГРВ (Оперативная группа российских войск). По утверждению россиян, они там охраняют военные арсеналы советской армии.

Интересно, что в 2000 году на международном саммите в Стамбуле Россия пообещала вывести эту группировку к концу 2004 года. До сих пор своего обязательства, что не удивительно, не выполнила.

Более того, в 2006 в регионе провели референдум. По официальным данным, 98% избирателей высказались за независимость республики от Молдовы и будущую интеграцию с Россией.

Последние заявления Молдовы и мира о Приднестровье

23 августа 2017 парламент Молдовы принял декларацию о выводе российских войск из Приднестровья. Тогдашний президент Игорь Додон, впрочем, решение парламента осудил и назвал провокацией.

В июне 2018 Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к России вывести войска из Приднестровья (которую Россия проигнорировала). Похожую резолюцию приняли и 22 июня 2019 (с теми же последствиями).

В тот же 2018 премьер Молдовы Павел Филип заявил о намерении договориться с официальным Киевом о создании коридора через Украину для вывода российских войск из Приднестровья.