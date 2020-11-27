В Офисе генпрокурора пока не знают, когда смогут снять арест с Институтской и ограничения на строительство мемориала Небесной Сотни там. На участке улицы до сих пор проводят следственные действия, при этом их пытаются проводить "при погодных условиях, максимально приближенных к временным параметрам" революции.

На некоторых участках есть материальные объекты, которые были орудием совершения преступления и могут содержать необходимые сведения, поэтому необходимо определить географические координаты мест получения ранений и ведения стрельбы. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в ответ на запрос "Радио Свобода".

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У Венедиктовой также не исключают, что может возникнуть потребность провести следственные действия на всем участке от Майдана Независимости до верхнего выхода из метро "Крещатик". Это будет касаться дела в отношении экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах 20 февраля 2014 года. Впрочем, точный срок таких действий пока неизвестен.

Более того, арест земли, где планируют возвести мемориал, связан с другими незавершенными судебными процессами по событиям 18 февраля 2014 года.

Снятие всех ограничений по проведению строительства музея невозможно до завершения этих судебных процессов, в то же время сроки их завершения зависят от многих факторов и не могут быть спрогнозированы,

– уточнили в Офисе генпрокурора.

Справка: Мемориал Героев Небесной Сотни планируют возвести над Майданом Независимости, а именно – на участке улицы Институтской, которую теперь называют аллеей Героев Небесной Сотни.

Между тем Ответственность за несстроенный мемориал несут президент и правительство, – Музей Майдана

Коротко об обысках в Музее Революции Достоинства:

19 ноября полиция провела обыски в Музее Революции Достоинства. Должностных лиц музея подозревают в хищении бюджетных денег при реконструкции комплекса.

В Офисе Президента отреагировали на происходящее. Там удивились, что обыски провели накануне памятной даты – годовщины Революции Достоинства.

Силовики изъяли музейную документацию, жесткий диск с важной для музея информацией, а также заблокировали 2 помещения музея.

Ранее У Венедиктовой считают, что Институтская пока должна быть под арестом: подробности