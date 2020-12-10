Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова открыла уголовное производство против депутата Вадима Новинского за противоправное завладение имуществом – то есть кражу.

Дело открыли еще в сентябре во исполнение решения Печерского районного суда Киева. Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Расследование ведет ГБР. Заявление в суд с просьбой открыть дело против Новинского подало ООО "Гратант", которое утверждает, что депутат Верховной Рады противоправно завладел имуществом сети супермаркетов "Амстор", в том числе залоговым и ипотечным имуществом "Укрэксимбанка".

Поскольку в Украине отменили депутатскую неприкосновенность, то уголовное производство против нардепа теперь может открыть только генеральный прокурор.