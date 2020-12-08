Офис генпрокурора создал Концепцию государственной политики, которая призвана противодействовать пыткам в тюрьмах. Новую концепцию могут начать выполнять уже в 2021 – 2023 годах.

Над документом работали прокуроры специализированного подразделения по противодействию пыткам и эксперты неправительственных организаций. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Основное внимание концепции сфокусировано на преодолении проблемы безнаказанности правоохранителей, применяющих пытки.

Концепция и план мероприятий по ее реализации предусматривают разработку алгоритма действий сотрудников органов правопорядка во время поступления к ним сообщения о пытках, а также информирование общественности об особенностях применения такого метода,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Украина должна изменить статью 127 Уголовного кодекса Украины о пытках, чтобы она соответствовала международным стандартам. В Офисе генпрокурора также настаивают на разработке методологии расследования пыток и других грубых нарушений прав человека со стороны правоохранителей.

Проект Концепции после внесения предложений правительственной комиссии направят для утверждения Кабинета Министров Украины.

Обратите внимание! Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что за два года технологии обеспечат отсутствие пыток в украинских тюрьмах.