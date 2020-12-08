Против пыток и пыток: офис генпрокурора подготовил Концепцию государственной политики
Офис генпрокурора создал Концепцию государственной политики, которая призвана противодействовать пыткам в тюрьмах. Новую концепцию могут начать выполнять уже в 2021 – 2023 годах.
Над документом работали прокуроры специализированного подразделения по противодействию пыткам и эксперты неправительственных организаций. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Важно Малюська рассказал, когда в украинских тюрьмах исчезнут пытки
Основное внимание концепции сфокусировано на преодолении проблемы безнаказанности правоохранителей, применяющих пытки.
Концепция и план мероприятий по ее реализации предусматривают разработку алгоритма действий сотрудников органов правопорядка во время поступления к ним сообщения о пытках, а также информирование общественности об особенностях применения такого метода,
– говорится в сообщении.
Кроме того, Украина должна изменить статью 127 Уголовного кодекса Украины о пытках, чтобы она соответствовала международным стандартам. В Офисе генпрокурора также настаивают на разработке методологии расследования пыток и других грубых нарушений прав человека со стороны правоохранителей.
Проект Концепции после внесения предложений правительственной комиссии направят для утверждения Кабинета Министров Украины.
Поделиться новостью