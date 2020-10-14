В Офисе генпрокурора блокируют запрос на экстрадицию из Австрии бывшего владельца VAB Банка Олега Бахматюка, об этом информируют СМИ. Бахматюка подозревают в присвоении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита.

У генпрокурора требуют доказательств законности розыска

У Венедиктовой требуют доказать законность розыска Бахматюка. Об этом сообщили "Украинской правде" источники в правоохранительных органах.

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Детективы НАБУ составили ходатайство об экстрадиции 15 июня 2020 года. По состоянию на 13 октября Офис генпрокурора не направил документы в Австрию. При этом подчиненные генпрокурора Венедиктовой требуют предоставить дополнительную информацию о деле,

– пишет издание.

Адвокат говорит, что оснований для объявления в розыск не было

Основанием для таких действий прокуроров является якобы обращение адвоката экс-владельца банка, который считает, что розыск его клиента в международный розыск был незаконным. Защитник говорит, что правоохранители знают, где именно находится Бахматюк.

Таким образом, постановление суда о заочном аресте бывшего владельца банка поставлено под сомнение – считают в Офисе генпрокурора. У Венедиктовой требуют, чтобы в НАБУ предоставили доказательства для подтверждения законности розыска.

Обратите внимание! Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, пишет "Украинская правда", пришла к выводам, что детективы НАБУ предоставили надлежащие доказательства для объявления Бахматюка в розыск.

Сейчас в Офисе генпрокурора эту информацию не комментируют.