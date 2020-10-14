Офис генпрокурора за 4 месяца так и не направил запрос на экстрадицию Бахматюка, – СМИ
В Офисе генпрокурора блокируют запрос на экстрадицию из Австрии бывшего владельца VAB Банка Олега Бахматюка, об этом информируют СМИ. Бахматюка подозревают в присвоении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита.
У генпрокурора требуют доказательств законности розыска
У Венедиктовой требуют доказать законность розыска Бахматюка. Об этом сообщили "Украинской правде" источники в правоохранительных органах.
К теме Артем Сытник назвал четыре дела, из-за которых на него оказывают давление
Детективы НАБУ составили ходатайство об экстрадиции 15 июня 2020 года. По состоянию на 13 октября Офис генпрокурора не направил документы в Австрию. При этом подчиненные генпрокурора Венедиктовой требуют предоставить дополнительную информацию о деле,
– пишет издание.
Адвокат говорит, что оснований для объявления в розыск не было
Основанием для таких действий прокуроров является якобы обращение адвоката экс-владельца банка, который считает, что розыск его клиента в международный розыск был незаконным. Защитник говорит, что правоохранители знают, где именно находится Бахматюк.
Таким образом, постановление суда о заочном аресте бывшего владельца банка поставлено под сомнение – считают в Офисе генпрокурора. У Венедиктовой требуют, чтобы в НАБУ предоставили доказательства для подтверждения законности розыска.
Сейчас в Офисе генпрокурора эту информацию не комментируют.