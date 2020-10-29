В Харькове 29 октября неизвестные на стенах офиса ОПЗЖ изобразили портреты поэта Василия Стуса. Трафаретные рисунки также размещены в приемной руководителя ячейки политсилы Андрея Лесика.

Возле портретов поэта также содержится надпись"Запретная правда – все равно правда". Фотографии с рисунками опубликовала в фейсбуке общественная организация "Рассвет".

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Представители организации написали, что неравнодушные харьковчане напомнили, что убийца Стуса не сможет скрыть правды и то, что он причастен к гибели украинского поэта.

И добавили, что таким образом неизвестные оставили "привет" возле офиса "Оппозиционной платформы – за жизнь".

Кроме этого, на табличке с фамилией руководителя харьковской ячейки Андрея Лесика оставили черной краской надпись "сепар". И зарисовали название партии на вывеске.

Суд над "делом Василия Стуса": что известно

19 октября 2020 года Дарницкий районный суд Киева принял решение о запрете книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Иск против произведения подал лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Пророссийский политик подчеркнул, что некоторые цитаты из книги о Стусе нарушают его честь и достоинство.

Пока решение о запрете книги еще не вступило в силу, издательство Vivat решило напечатать еще один тираж книги.

Кипиани считает, что в "деле Василия Стуса" Медведчук выглядит ничтожным маленьким человеком, который просто выполняет задачи советской власти.

Решение суда возмутило украинцев. Они устраивают массовые акции в поддержку запрещенной книги, а также проводят публичные чтения отрывков.