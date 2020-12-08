Офис ОПЗЖ облили красной краской в Харькове: фото
В центре Харькова ночью 8 декабря неизвестные облили красной краской вывеску офиса "Оппозиционной платформы – за жизнь". В партии говорят, что вызвали полицию.
Так, красной краской обляпали вывески офиса и подъезд на улице Полтавской. Об этом сообщили в телеграм-канале "Фрайкор".
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Подготовка ОПЗЖ к первому заседанию городского и областного совета идет полным ходом. Неизвестные патриоты напоминают, что колоборантам не место во власти на Харьковщине,
– говорится в заметке.
Председатель местной ячейки партии Андрей Лесик отметил, что такие вещи происходят не впервые. Политик утверждает, что вызвал полицию.
Обляпанный пол в подъезде офиса ОПЗЖ / Фото Андрея Лесика
Что этому предшествовало
- В ноябре повредили фасад офиса ОПЗЖ в Харькове.
- На стенах этого же офиса в октябре изобразили портреты поэта Василия Стуса. Рисунки разместили также в приемной руководителя ячейки политсилы Андрея Лесика.
- В августе плакат и адресная табличка на офисе тоже была повреждена.
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