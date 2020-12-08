В центре Харькова ночью 8 декабря неизвестные облили красной краской вывеску офиса "Оппозиционной платформы – за жизнь". В партии говорят, что вызвали полицию.

Так, красной краской обляпали вывески офиса и подъезд на улице Полтавской. Об этом сообщили в телеграм-канале "Фрайкор".

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Подготовка ОПЗЖ к первому заседанию городского и областного совета идет полным ходом. Неизвестные патриоты напоминают, что колоборантам не место во власти на Харьковщине,

– говорится в заметке.

Председатель местной ячейки партии Андрей Лесик отметил, что такие вещи происходят не впервые. Политик утверждает, что вызвал полицию.



Обляпанный пол в подъезде офиса ОПЗЖ / Фото Андрея Лесика

Обратите внимание! Харьковская ТИК назначила сессию новоизбранных депутатов городского совета на 9 декабря. Однако сессия нового Харьковского облсовета состоится 11 декабря.

Что этому предшествовало