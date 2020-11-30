Для того, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе, необходимо прежде всего признать Россию стороной конфликта. Этого до сих пор не сделал Офис Президента. Юридически для них Россия не является страной-агрессором.

Признание России стороной конфликта изменило бы многое в ситуации и на международной арене. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

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"Юридически да, к сожалению, такая ситуация (ОП не признает Россию стороной конфликта – 24 канал). Этот вопрос надо задавать президенту, пусть он отчитывается перед нами, как перед народом Украины, почему он не способен принять политическое решение", – заявил эксперт.

Мир ждет заявления Украины

По его словам, весь мир понимает, что Россия является стороной конфликта, но ждет политическое решение со стороны Украины, которая и должна объявить официально, с кем воюет.

Почему это не сделано до сих пор – мое личное мнение, что внешнее управление и является показателем отсутствия суверенитета нашей страны. Таков показатель внешнего управления,

– подытожил Жданов.

Он добавил, что в случае, если президент Украины Владимир Зеленский будет способен на то, чтобы объявить Россию стороной конфликта, то будет шанс решить ситуацию дипломатически-политическим путем.

Почему важно признание России стороной конфликта

Как отметил Жданов, как только Украина признает этот факт и его подтвердят в ООН – украинская власть сможет требовать предоставления войск ООН для миротворческой миссии.

"При этом страна-агрессор отстраняется, согласно уставу ООН, от голосования по вопросам урегулирования конфликта", – подчеркнул Жданов.

Почему необходимо признать Россию стороной конфликта: видео