Из Офиса Президента 16 ноября уволился глава службы по вопросам информполитики Александр Курдинович. Причины увольнения пока неизвестны.

Что известно об увольнении Курдиновича

Чиновник сам написал заявление на увольнение. Об этом рассказал советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает "Бабель".

Кстати Советник Ермака Уманский подал в отставку: реакция Офиса Президента

По словам Подоляка, Курдинович перешел на другую работу.

Что Курдинович делал в Офисе Президента

Подоляк отметил, что Курдинович отвечал за связи с регионами.

Мы хотели все, что мы проговариваем здесь (в Офисе Президента – 24 канал) заносить хорошо вниз, по регионам. К сожалению, тот объем сигнала, который я бы хотел, чтобы не шел,

– добавил советник.

Как сообщает издание, Курдиновича на работу в ОП привел Подоляк.