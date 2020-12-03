Безосновательное обвинение: в Офисе генпрокурора отреагировали на ситуацию с Татаровым
У Венедиктовой прокомментировали обвинения НАБУ относительно блокирования подозрения замглаве Офиса Президента Олегу Татарову. Офис генпрокурора заявил, что действует "исключительно в рамках закона и определенных полномочий".
Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном на сайте Офиса генпрокурора. Там подтвердили, что генпрокурор Ирина Венедиктова 1 декабря сменила группу прокуроров по делу и добавила в группу себя, потому что "дело приобрело резонансный статус".
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В Офисе генпрокурора добавили, что надо обеспечить "быстрое, полное, объективное, всестороннее и эффективное исследование всех обстоятельств уголовного производства".
При этом там отметили: Венедиктова не должна ни с кем согласовывать такие свои действия.
У Венедиктовой уточнили: в состав группы прокуроров включили также исполняющего обязанности руководителя САП Максима Грищука, а старшим группы определили начальника управления САП Андрея Довганя.
Камень в сторону НАБУ
В Офисе генпрокурора выдвинули НАБУ контробвинения. Там упрекнули в том, что антикоррупционное бюро обнародовало видео негласных следственных действий "с целью попытки оказания давления на генерального прокурора с помощью медиасообщества и общественных активистов".
По мнению Офиса, это является нарушением гарантии независимости прокурора в принятых им решениях, а оценка обоснованности подозрения любому человеку на основании нескольких видеоматериалов "была бы грубым нарушением основных конституционных принципов".
Дело Олега Татарова: коротко
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- СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что 2 декабря Олегу Татарову должны были объявить подозрение в передаче взятки. В то же время детективы НАБУ заметили в реестре постановление о замене прокуроров.
- Это решение приняла сама Ирина Венедиктова. Генпрокурор также ввела в дело себя.
- По информации НАБУ, показания против Татарова якобы дал скандальный экс-нардеп-застройщик Максим Микитась. Он и сам проходит в коррупционному делу, но решил пойти на сделку со следствием и "сдал" Олега Татарова.
- Татаров якобы по просьбе застройщиков договорился о написании положительной экспертизы в пользу частной компании-застройщика. Он якобы был посредником в передаче взятки.
Что известно об Олеге Татарове?
Один из ключевых должностных лиц милиции времен Евромайдана. В последние годы был адвокатом одиозных фигур – депутата Новинского и заместителя главы администрации Януковича Портнова.
Теперь в Офисе Президента Татаров отвечает за правоохранительную систему страны, в частности – антикоррупционные органы. Недавно он сделал громкое заявление о необходимости увольнения директора НАБУ Артема Сытника.
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