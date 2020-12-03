У Венедиктовой прокомментировали обвинения НАБУ относительно блокирования подозрения замглаве Офиса Президента Олегу Татарову. Офис генпрокурора заявил, что действует "исключительно в рамках закона и определенных полномочий".

Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном на сайте Офиса генпрокурора. Там подтвердили, что генпрокурор Ирина Венедиктова 1 декабря сменила группу прокуроров по делу и добавила в группу себя, потому что "дело приобрело резонансный статус".

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В Офисе генпрокурора добавили, что надо обеспечить "быстрое, полное, объективное, всестороннее и эффективное исследование всех обстоятельств уголовного производства".

При этом там отметили: Венедиктова не должна ни с кем согласовывать такие свои действия.

У Венедиктовой уточнили: в состав группы прокуроров включили также исполняющего обязанности руководителя САП Максима Грищука, а старшим группы определили начальника управления САП Андрея Довганя.

Камень в сторону НАБУ

В Офисе генпрокурора выдвинули НАБУ контробвинения. Там упрекнули в том, что антикоррупционное бюро обнародовало видео негласных следственных действий "с целью попытки оказания давления на генерального прокурора с помощью медиасообщества и общественных активистов".

По мнению Офиса, это является нарушением гарантии независимости прокурора в принятых им решениях, а оценка обоснованности подозрения любому человеку на основании нескольких видеоматериалов "была бы грубым нарушением основных конституционных принципов".

Дело Олега Татарова: коротко

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СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что 2 декабря Олегу Татарову должны были объявить подозрение в передаче взятки. В то же время детективы НАБУ заметили в реестре постановление о замене прокуроров.

Это решение приняла сама Ирина Венедиктова. Генпрокурор также ввела в дело себя.

По информации НАБУ, показания против Татарова якобы дал скандальный экс-нардеп-застройщик Максим Микитась. Он и сам проходит в коррупционному делу, но решил пойти на сделку со следствием и "сдал" Олега Татарова.

Татаров якобы по просьбе застройщиков договорился о написании положительной экспертизы в пользу частной компании-застройщика. Он якобы был посредником в передаче взятки.