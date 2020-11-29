В Жовкве, что на Львовщине, в реанимационном отделении больницы погибли 2 пациента, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Все из-за того, что в больнице на час пропал свет. На трагедию уже отреагировали в Офисе президента.

Там также поделились подробностями инцидента. Так, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сказал, что когда погас свет, то генераторы, предусмотренные для таких случаев, не включились. Об этом он рассказал в комментарии "Украинской правде".

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Медикам пришлось делать пациентам вентиляцию легких вручную, с помощью дыхательных мешков.

Однако состояние больных было тяжелое, и их не удалось спасти. Электроснабжения не было около часа.

Эта ситуация стоила двух человеческих жизней. Это недопустимо, и такое не должно повториться. Все больницы во время пандемии должны быть готовы к таким внештатным ситуациям,

- сказал Тимошенко.

Он добавил, что с ситуацией еще будут разбираться и устраивать кадровые выводы, в том числе и на уровне райгосадминистрации.

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