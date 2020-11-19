Эмоций хватает: у Зеленского отреагировали на обыски в музее Революции Достоинства
В Офисе Президента удивлены, что обыск в музее Революции Достоинства провели как раз накануне годовщины событий на Майдане. Такое решение не способствует установлению мира в стране.
Любое неосторожное действие могут расценить как вызов ценностям Майдана или сознательную игру на общественных противоречиях. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.
Заметьте Обыски в Музее Революции Достоинства: директор рассказал, что изъяла полиция
Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве,
– говорится в сообщении.
Что еще сказали у Зеленского
- Правоохранители должны учитывать такие вещи (как годовщина событий на Майдане), когда нет срочной необходимости для следственных действий.
- В то же время если деньги действительно были растрачены, это легко доказать. Тогда результат увидит вся страна, ведь любое цивилизованное общество заинтересовано в корректном исполнении законов.
- Эмоций в эти дни и так очень много, поэтому не стоит искусственно добавлять новых. Особенно – путем "хорошо известных политических спекуляций".
- События вокруг Музея Революции Достоинства должны закончиться четким юридическим заключением.
Обыск в музее Революции Достоинства: что известно
- 19 ноября полиция провела обыск в музее Революции Достоинства в Киеве.
- В СБУ заявили, что правоохранители расследуют возможное хищение бюджетных денег при реконструкции комплекса.
- Следователи изъяли музейную документацию и заблокировали 2 музея.
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