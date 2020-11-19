В Офисе Президента удивлены, что обыск в музее Революции Достоинства провели как раз накануне годовщины событий на Майдане. Такое решение не способствует установлению мира в стране.

Любое неосторожное действие могут расценить как вызов ценностям Майдана или сознательную игру на общественных противоречиях. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

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Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве,

– говорится в сообщении.

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Правоохранители должны учитывать такие вещи (как годовщина событий на Майдане), когда нет срочной необходимости для следственных действий.

В то же время если деньги действительно были растрачены, это легко доказать. Тогда результат увидит вся страна, ведь любое цивилизованное общество заинтересовано в корректном исполнении законов.

Эмоций в эти дни и так очень много, поэтому не стоит искусственно добавлять новых. Особенно – путем "хорошо известных политических спекуляций".

События вокруг Музея Революции Достоинства должны закончиться четким юридическим заключением.

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