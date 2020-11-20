В Офисе Президента признали, что коммуникация с мэрами городов Украины происходит на недостаточном уровне. С местными властями необходимо советоваться по вопросам об усилении карантина из-за COVID-19.

Однако демарш мэров из-за карантина выходного дня является неправильным. Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, сообщает Интерфакс-Украина. Отметим Обсудили усиление карантина: Шмигаль провел совещание с мэрами городов Что сказал Тимошенко С мэрами городов никто особо не коммуницировал, и они не могли "достучаться" до киевских властей.

Процесс налаживания коммуникации с городскими головами уже начался.

Протест мэров против карантина выходного дня является неправильным, ведь каждый глава города видит лишь фрагмент картины на своем месте. В то же время в Кабмине могут оценить общую картину.

Децентрализация продолжается, однако местным и центральным властям все равно необходимо взаимодействовать.

Ответственность за ситуацию с коронавирусом несут премьер и глава Минздрава. Поэтому они должны идти на жесткие меры. Это происходит не только в Украине, но и во многих странах Европы. Что предлагает Тимошенко Кроме того, Тимошенко предложил возобновить работу Совета регионов. Туда должны войти руководители облгосадминистраций и мэры городов.

Из-за активной децентрализации в 2021 году городская власть получит еще больше денег. Руководители городов должны понимать, как ими распоряжаться.

Каждый регион имеет свои потребности, однако местные власти должны учитывать общий вектор движения государства. В частности, проект об интернетизации населенных пунктов и"большое строительство".