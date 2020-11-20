Государственная "Объединенная горно-химическая компания" поставит сингапурском трейдеру IMMCO 5 тысяч 700 тонн рутилового концентрата по цене 1070 долларов за тонну на сумму 6,1 миллиона долларов с отсрочкой платежа в 30 дней.

Об этом свидетельствует контракт, подписанный 29 октября временным исполняющим обязанности главы ОГХК Артуром Сомовым и директором IMMCO .Ли Ци, имеющимся в распоряжении издания.

Сам контракт действует до 31 декабря 2021 года и предусматривает общую сумму сделки на 10 миллионов долларов, товар будет экспортирован в Японию.

По данным СМИ, компания IMMCO, а также MCD, "Керамплюс" и "Керамглас" входят в сферу влияния днепропетровского бизнесмена Виталия Кучука. Все они работают с ОГХК с июня 2020 на эксклюзивных условиях, пишет "Цензор.НЕТ".

Дисконт на каждой экспортируемой тонне составит около 100 долларов, поскольку стоимость рутила на момент заключения договора на условиях FCA в мире, по данным китайского аналитического агентства Ferroalloynet, составляла 1 170 долларов.

Учитывая разницу в ценах, "прокладка" IMMCO выведет из ОГХК 570 тысяч долларов. Как сообщалось, в июле 2020 года IMMCO уже выкупала у ОГХК концентрат ильменита, заменив американскую компанию Chemours (подразделение DuPont, переделывающее ильменит в двуокись титана). Об этом писало издание "Зеркало недели".

Тогда компания Кучука тоже приобрела его с дисконтом – за 165 долларов за тонну против 185 долларов за тонну, по которой покупали ильменит американцы. ОГХК потеряла на сделке 90 тысяч долларов.

Уволенній из ОГХК в начале октября этого года Фондом госимущества временный председатель правления Питер Дэвис сообщил, что начал расследование против компаний Кучука, которые наносили ущерб предприятию. За это он поплатился местом в компании. Об этом тогда писала "Европейская правда".

По его словам, последние 3 месяца сотрудничества ОГХК с фирмами Виталия Кучука – "Керамплюс", IMMCO, MCD – пролоббированные заместителями председателя правления Татьяной Гогенко и Сомовым, привели к финансовым проблемам на предприятии.

В компании дважды останавливали филиал "Вольногорский ГМК" с начала года, дважды срывали сроки выплаты заработной платы горнякам из-за кассовых разрывов.

Объединенная горно-химическая компания запланирована к продаже в 2020 году и находится в управлении Фонда госимущества.

По финансовой отчетности компании за три квартала 2020 года, поступления от реализации продукции снизились в 2 раза, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года – с 2,588 миллиарда гривен до 1,265 миллиарда.

Кабмин утвердил финансовый план ОГХК на 2020 с чистой прибылью 575,67 миллиона гривен.