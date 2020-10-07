На Луганщине в Станично-Луганском районе бушует огонь между поселками Сизое и Болотенное. Пламя горит вдоль реки Северский Донец. Вблизи расположены позиции ВСУ.

Очаги горения сначала не были доступны для спасателей, следовательно, они пытались дать отпор огню вблизи населенных пунктов. Об этом информирует Станично-Луганская РГА на своей фейсбук-странице.

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По состоянию на 19: 30 спасателям удалось это сделать, поэтому жители Сизого и Болотного сейчас в безопасности.

Нацполиции, военным, лесной охране и спасателям совместными усилиями удалось спасти все жилые дома, в которых постоянно живут люди, от уничтожения огнем. К сожалению, не удалось спасти 2 дома, в которых никто не проживает.

Из-за угрозы местные власти планировали эвакуацию жителей этих сел и даже подали 2 автобуса и 2 санитарных автомобиля.

Села Болотное и Сизое вблизи линии разграничения: карта



Село Сизое расположено в 20 километрах от Станицы Луганской / Карта оккупированных территорий, инфографика 24 канала

Впрочем, к счастью, никто из местных жителей не пострадал, а сейчас прямой угрозы для Сизого и Болотного нет. Спасатели ГСЧС и Государственной лесной охраны продолжают тушение очагов тления.

О еще одном пожаре на Луганщине, который вплотную приблизился к домам людей сообщила на своей фейсбук-странице пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай.

Речь идет о селе Старая Краснянка, что в Кременском районе. Там жители даже начали поливать собственные дома водой.

Впрочем, к счастью, спасатели остановили огонь, к тушению пожара приобщили вертолет.

Пожар в Кременском районе: видео

Обратите внимание! Лесные пожары на Луганщине вспыхнули 30 сентября. Сейчас большинство очагов удалось потушить, однако пламя нанесло непоправимый ущерб: погибло 11 человек, выгорели целые села. Больше информации о губительных лесных пожарах на Луганщине читайте по ссылке.