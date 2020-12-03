В Краснодарском крае двое неизвестных в костюмах и масках биологической защиты напали на ломбард и вынесли ювелирные изделия. Преступление разбойники совершили под звуки гимна России, который громко звучал наружу. Одного из преступников полиция уже арестовала.

Преступникам удалось завладеть 270 ювелирными изделиями. В общем ломбарду нанесли материальный ущерб более чем на 4 миллиона рублей. Об этом сообщает KAZANFIRST.

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Что известно о нападении

Преступники зашли в помещение, вытащили из-за прилавка продавщицу, брызнули ей в лицо слезоточивым газом и начали собирать в большую коробку украшения из витрины.

Все это время на улице громко звучал гимн России. Прежде чем зайти в помещение, преступники установили при входе портативную колонку.

Налет на ломбард длился меньше минуты.

Когда грабители ушли, продавец резко вскочила и побежала к телефону.

Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения.

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Что сообщили правоохранители

Проведя оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники уголовного розыска установили место проживания одного из преступников и задержали его.

В лесополосе нашли и автомобиль, на котором передвигались преступники. В салоне также была часть похищенных драгоценностей.

Следователи начали уголовное дело по статье разбой. Задержанному сообщили о подозрении и арестовали.