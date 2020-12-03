На Кубани грабители в ковидних костюмах "обчистили" ломбард под гимн России: видео
В Краснодарском крае двое неизвестных в костюмах и масках биологической защиты напали на ломбард и вынесли ювелирные изделия. Преступление разбойники совершили под звуки гимна России, который громко звучал наружу. Одного из преступников полиция уже арестовала.
Преступникам удалось завладеть 270 ювелирными изделиями. В общем ломбарду нанесли материальный ущерб более чем на 4 миллиона рублей. Об этом сообщает KAZANFIRST.
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Что известно о нападении
- Преступники зашли в помещение, вытащили из-за прилавка продавщицу, брызнули ей в лицо слезоточивым газом и начали собирать в большую коробку украшения из витрины.
- Все это время на улице громко звучал гимн России. Прежде чем зайти в помещение, преступники установили при входе портативную колонку.
- Налет на ломбард длился меньше минуты.
- Когда грабители ушли, продавец резко вскочила и побежала к телефону.
- Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения.
На Кубани неизвестные в ковидних костюмах ограбили ломбард: видео Южные дела
Что сообщили правоохранители
Проведя оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники уголовного розыска установили место проживания одного из преступников и задержали его.
В лесополосе нашли и автомобиль, на котором передвигались преступники. В салоне также была часть похищенных драгоценностей.
Следователи начали уголовное дело по статье разбой. Задержанному сообщили о подозрении и арестовали.
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