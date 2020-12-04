Кипр будет впускать вакцинированных туристов без теста на коронавирус
Власти Кипра позволят туристам, которые вакцинировались от коронавируса, посещать страну без прохождения тестирования. Это ощутимо упростит путешествия в 2021 году для тех, кто воспользуется вакциной.
Предложенные изменения режима въезда для вакцинированных туристов министр транспорта Янис Каруссос представил в плане, который вступит в силу с 1 марта 2021 года. Об этом сообщает издание Cyprus Mail.
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Ожидается, что с весны следующего года отрицательные тесты на коронавирус станут не обязательными для въезда на Кипр. Их сможет заменить вакцинация от коронавируса.
К слову, эту историю активно используют западные СМИ. Они показывают пример, насколько проще может стать жизнь в условиях, когда вакцины от коронавируса будут в свободном доступе.
Какой сейчас режим въезда на Кипр:
- Сейчас Кипр поделил все государства на 3 группы – А, B, C. Здесь группа А – это те государства, где низкий уровень заболевания коронавирусом. Граждане этих государств могут ездить на остров беспрепятственно, если в последние 14 дней не находились в странах с высоким уровнем распространения коронавируса.
- Группа В как раз и предусматривает справки о предварительном тестировании. Это страны со средним распространением болезни, а пройти тестирование нужно не более чем за 72 часа до вылета на Кипр.
- Украина относится к группе С – высокий уровень распространения коронавируса. Украинцы могут ездить туда, если в браке с гражданами Кипра, являются их детьми или имеют вид на жительство. Тест за 72 часа до вылета – тоже обязателен.
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