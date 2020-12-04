Власти Кипра позволят туристам, которые вакцинировались от коронавируса, посещать страну без прохождения тестирования. Это ощутимо упростит путешествия в 2021 году для тех, кто воспользуется вакциной.

Предложенные изменения режима въезда для вакцинированных туристов министр транспорта Янис Каруссос представил в плане, который вступит в силу с 1 марта 2021 года. Об этом сообщает издание Cyprus Mail.

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Ожидается, что с весны следующего года отрицательные тесты на коронавирус станут не обязательными для въезда на Кипр. Их сможет заменить вакцинация от коронавируса.

К слову, эту историю активно используют западные СМИ. Они показывают пример, насколько проще может стать жизнь в условиях, когда вакцины от коронавируса будут в свободном доступе.

Какой сейчас режим въезда на Кипр: