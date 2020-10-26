В десятках городов Польши, несмотря на карантинные ограничения, 25 октября состоялись массовые протесты против решения Конституционного трибунала по ограничению абортов. Четвертый день подряд тысячи людей продолжают выходить на улицы.

Акции прошли по всей Польше

Протестующие 25 октября собирались у партийных офисов правящей партии "Право и Справедливость", а также возле римско-католических костелов, сообщает Newsweek.

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В Варшаве несколько тысяч человек протестовали вблизи митрополичьей курии, впоследствии возле офиса католического фонда "Ordo Iuris", который инициировал ограничение абортов. Приходили люди и под президентский дворец. Участники акции кричали "Мое тело – мое дело", "Думаю, чувствую, решаю", "Свобода, равенство, аборт по требованию" .

В целом протесты происходят под лозунгами: "Это – война", "Революция является женщиной", "Ад женщин".

Во многих других городах протестующие собирались у костелов и даже внутри культовых сооружений. Акции прошли в Гдыне, Гданьске, Сопоте, Познани, Кракове, Торуне, Катовице и других городах.

Столкновений и штрафов не избежать

Не обошлось и без столкновений с полицией, а также с представителями молодежных националистических организаций.

Глава конференции епископата Польши Станислав Гондецкий призвал демонстрантов выражать свой протест в рамках закона.

Во время протестов правоохранители через громкоговорители просили людей разойтись, ведь в стране запретили массовые собрания более пяти человек. На сотни протестующих наложили штрафы.

К слову, на протесты пока не реагируют ни президент Анджей Дуда, ни глава правительства Матеуш Моравецкий.

Протесты 25 октября в городах Польши: Фото из твиттера

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Кратко о запрете Констиционного трибунала

Он признал аборты незаконными даже в том случае, когда существует угроза жизни ребенка. Трибунал подчеркнул, что каждый человек, даже нерожденный, имеет право жить.