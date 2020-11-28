Мир готовится встретить Рождество и Новый Год во время пандемии коронавируса. В некоторых странах не собираются отказываться от локдауна ради празднований. В определенных регионах мира таки считают, что ослабить ограничения можно. Узнайте больше в материале 24 канала.

Неизвестно, когда в Украине будет локдаун

В украинском правительстве допускают, что могут ввести локдаун на праздники. Однако конкретных дат и сроков пока нет. В Минздраве ждут результатов карантина выходного дня. Об этом информирует 24 канал.

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Бельгия

В Бельгии уже с 1 декабря несколько ослабят карантинные ограничения. В частности, откроют двери для посетителей магазины. Разрешат работу бассейнов и музеев. Однако бары и рестораны будут закрыты.

Правда, в магазинах будут действовать строгие меры. Покупки можно совершать лишь в одиночку и находиться в торговых залах – не более 30 минут.

Некотурую свободу бельгийцам подарят в канун Рождества.

Комендантский час с 22:00 перенесут на 00:00 в Брюсселе и Валлонии.

В гости можно пригласить еще одного дополнительного человека.

Что касается Нового года, то здесь более строгие ограничения – ослабления правил не будет, фейерверки и праздничные мероприятия запрещены.

Будет усилен контроль на границах.

Германия

В немецком правительстве предположили, что карантин в стране продержится до весны 2021 года. Ограничения в Германии ужесточили в начале ноября. Сейчас конечная даты действия локдауна – 20 декабря. Однако, вероятнее всего, этот срок продлят.



В Германии прогнозируют затяжной карантин / Фото DW

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Ирландия

В Ирландии уже ослабили карантин. С 1 декабря в стране снова заработают все магазины, рестораны, тренажерные залы и пабы. Премьер-министр Лео Варадкам призвал граждан, планирующих вернуться в Ирландию из-за рубежа на рождественские праздники, не путешествовать без необходимости, или же соблюдать противоэпидемические меры.

Это интересно! МИД Ирландии разрешил рождественскому персонажу Санта Клаусу путешествовать по стране во время карантина. Теперь он может не отбывать двухнедельную самоизоляцию.

Молдавия

В Молдове об ослаблении ограничений на праздники можно забыть. Власти страны ввели чрезвычайное положение, действующее с 30 ноября 2020 до 15 января 2021 года.

Какие ограничения действуют в стране:

Запрещена работа ночных клубов и караоке.

Ограниченный график работы заведений общественного питания. Бары, рестораны и кафе могут работать с 22:00 до 7:00 исключительно в режиме доставки.

Кроме того, в стране запрещено проводить спортивные соревнования, научные конференции и олимпиады.

Запрещена также работа театров, кинотеатров, концертных залов и домов культуры.

В общественных местах не могут собираться более 3 человек.

Люди в возрасте от 63 лет могут выходить из дома только в случае острой необходимости.

Всем организациям при возможности рекомендовали перевести работников на дистанционный режим работы.

Хорватия

В Хорватии ужесточили карантинные ограничения по меньшей мере до 20-х чисел декабря. Что будет в стране на Рождество и Новый год – власти пока не сообщают.

Сейчас в стране прекратили работу рестораны, казино, залы игровых автоматов, фитнес-клубы и спортзалы. Также в стране не проводят спортивных мероприятий. В то же время на публичных мероприятиях могут находиться не более 25 человек. При этом они должны заканчиваться не позднее 22:00. Также в стране ограничили проведение свадеб и ярмарок.

Грузия

В Грузии жесткие карантинные ограничения должны продлиться вплоть до 31 января. Комендантский час, который ранее действовал в 7 крупнейших городах, распространят на всю территорию страны. Выходить на улицу запрещено в период с 21:00 до 05:00.

Заметьте! Все же грузинские власти решили дать немного расслабиться гражданам 31 декабря и 6 января – в канун Нового года и Рождества. В это время комендантский час не будет действовать. Также с 24 декабря до 2 января обещают открыть ТРЦ и рынки, возобновить работу муниципального транспорта и междугородние перевозки.

Нидерланды

Глава правительство страны Марк Рютте уже предупредил, что послаблений карантина на период рождественских праздников ожидать не следует. Этого не позволяет сделать эпидемиологическая ситуация. Однако все может измениться: окончательное решение относительно Рождества и Нового года власть будет принимать 8 декабря.



В Нидерландах решение о праздновании будут принимать в начале декабря / Фото WSJ

Кипр

На Кипре ввели жесткие карантинные ограничения, чтобы уменьшить уровень заболеваемости коронавирусом. Власти страны надеются, что это позволит ослабить локдаун с 14 декабря до 7 января – на период праздников.

Ограничения достаточно строгие: комендантский час с 21:00 до 5:00, в частные дома допускаются только 10 человек, общественный транспорт работает лишь на 50% загруженности, заведения питания открыты только до 19:00.

Норвегия

Норвегия тоже действует по схеме Кипра. В стране сейчас ввели строгие ограничения, чтобы несколько ослабить их на Рождество. Людей призывают максимально оставаться дома и ограничить социальные контакты. Решения по праздникам будут принимать в начале декабря.

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