Рождество с локдауном или без: какие ограничения в странах мира на праздники
Мир готовится встретить Рождество и Новый Год во время пандемии коронавируса. В некоторых странах не собираются отказываться от локдауна ради празднований. В определенных регионах мира таки считают, что ослабить ограничения можно. Узнайте больше в материале 24 канала.
Неизвестно, когда в Украине будет локдаун
В украинском правительстве допускают, что могут ввести локдаун на праздники. Однако конкретных дат и сроков пока нет. В Минздраве ждут результатов карантина выходного дня. Об этом информирует 24 канал.
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- Бельгия
В Бельгии уже с 1 декабря несколько ослабят карантинные ограничения. В частности, откроют двери для посетителей магазины. Разрешат работу бассейнов и музеев. Однако бары и рестораны будут закрыты.
Правда, в магазинах будут действовать строгие меры. Покупки можно совершать лишь в одиночку и находиться в торговых залах – не более 30 минут.
Некотурую свободу бельгийцам подарят в канун Рождества.
- Комендантский час с 22:00 перенесут на 00:00 в Брюсселе и Валлонии.
- В гости можно пригласить еще одного дополнительного человека.
- Что касается Нового года, то здесь более строгие ограничения – ослабления правил не будет, фейерверки и праздничные мероприятия запрещены.
- Будет усилен контроль на границах.
- Германия
В немецком правительстве предположили, что карантин в стране продержится до весны 2021 года. Ограничения в Германии ужесточили в начале ноября. Сейчас конечная даты действия локдауна – 20 декабря. Однако, вероятнее всего, этот срок продлят.
В Германии прогнозируют затяжной карантин / Фото DW
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- Ирландия
В Ирландии уже ослабили карантин. С 1 декабря в стране снова заработают все магазины, рестораны, тренажерные залы и пабы. Премьер-министр Лео Варадкам призвал граждан, планирующих вернуться в Ирландию из-за рубежа на рождественские праздники, не путешествовать без необходимости, или же соблюдать противоэпидемические меры.
- Молдавия
В Молдове об ослаблении ограничений на праздники можно забыть. Власти страны ввели чрезвычайное положение, действующее с 30 ноября 2020 до 15 января 2021 года.
Какие ограничения действуют в стране:
- Запрещена работа ночных клубов и караоке.
- Ограниченный график работы заведений общественного питания. Бары, рестораны и кафе могут работать с 22:00 до 7:00 исключительно в режиме доставки.
- Кроме того, в стране запрещено проводить спортивные соревнования, научные конференции и олимпиады.
- Запрещена также работа театров, кинотеатров, концертных залов и домов культуры.
- В общественных местах не могут собираться более 3 человек.
- Люди в возрасте от 63 лет могут выходить из дома только в случае острой необходимости.
- Всем организациям при возможности рекомендовали перевести работников на дистанционный режим работы.
- Хорватия
В Хорватии ужесточили карантинные ограничения по меньшей мере до 20-х чисел декабря. Что будет в стране на Рождество и Новый год – власти пока не сообщают.
Сейчас в стране прекратили работу рестораны, казино, залы игровых автоматов, фитнес-клубы и спортзалы. Также в стране не проводят спортивных мероприятий. В то же время на публичных мероприятиях могут находиться не более 25 человек. При этом они должны заканчиваться не позднее 22:00. Также в стране ограничили проведение свадеб и ярмарок.
- Грузия
В Грузии жесткие карантинные ограничения должны продлиться вплоть до 31 января. Комендантский час, который ранее действовал в 7 крупнейших городах, распространят на всю территорию страны. Выходить на улицу запрещено в период с 21:00 до 05:00.
- Нидерланды
Глава правительство страны Марк Рютте уже предупредил, что послаблений карантина на период рождественских праздников ожидать не следует. Этого не позволяет сделать эпидемиологическая ситуация. Однако все может измениться: окончательное решение относительно Рождества и Нового года власть будет принимать 8 декабря.
В Нидерландах решение о праздновании будут принимать в начале декабря / Фото WSJ
- Кипр
На Кипре ввели жесткие карантинные ограничения, чтобы уменьшить уровень заболеваемости коронавирусом. Власти страны надеются, что это позволит ослабить локдаун с 14 декабря до 7 января – на период праздников.
Ограничения достаточно строгие: комендантский час с 21:00 до 5:00, в частные дома допускаются только 10 человек, общественный транспорт работает лишь на 50% загруженности, заведения питания открыты только до 19:00.
- Норвегия
Норвегия тоже действует по схеме Кипра. В стране сейчас ввели строгие ограничения, чтобы несколько ослабить их на Рождество. Людей призывают максимально оставаться дома и ограничить социальные контакты. Решения по праздникам будут принимать в начале декабря.
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Какова ситуация с коронавирусом в мире?
По состоянию на 28 ноября в мире COVID-19 заразились больше чем 61 миллион 650 тысяч человек, 1 миллион 442 тысячи случаев – летальные. От недуга выздоровели почти 39,5 миллиона больных.
ТОП-5 самых инфицированных стран:
– США – 13 миллионов 91 тысяча случаев,
– Индия – 9 миллионов 351 тысяча случаев,
– Бразилия – 6 миллионов 238 тысяч случаев,
– Франция – 2 миллиона 248 тысяч,
– Россия – 2 миллиона 196 тысяч.
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