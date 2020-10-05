В селе Белая Криница Житомирской области охотник жестоко убил кота. Живодер бил животное о забор, а потом отдал охотничьим псам. Однако мужчине грозит только административное нарушение.

Село Белая Криница окружено лесом. Трое охотников возвращались с охоты. Они увидели кота Тома, который ждал свою хозяйку возле ворот, сообщает ТСН.

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Хотя хозяйка кота Яна Старжинская рассказала, что обычно кот никогда не выбегал на улицу. По словам девушки, один из охотников взял в руки кота и бил его о забор. Кроме того, живодер бил несчастное животное ногами.

Затем на улицу выбежал старший брат хозяйки кота. Охотники пригрозили ему ружьями. Затем искалеченного кота разорвали пополам разъяренные охотничьи собаки.

Что говорит охотник

Один из охотников Сергей Куцько утверждает, что не убивал кота и не понимает, в чем состоит преступление.

Это клевета, я даже на нее не реагирую, потому что у них доказательств нет, что я его убивал, и прикончил, и тому подобное,

– сказал Куцько.

Однако затем Куцько таки признался, что причастен к пропаже кота. Однако он уверяет, что животное якобы убила только собака.

Что грозит охотнику

Старжинская написала заявление в полицию. Однако, по словам девушки, полиция в течение трех недель не реагирует.

То они в отпуске, то они заняты, сказали, что на этой неделе мне позвонят,

– отметила хозяйка кота.

В полиции рассказали, что Куцько уже привлекался в полицию из-за собак. Правоохранители забирали у охотника ружье и штрафовали его. Мужчину снова пригласили в отделение полиции. Однако в его действиях видят лишь признаки административного правонарушения.

Что предусмотрено в законодательстве

В 2013 году в Украине ратифицировали Европейскую конвенцию о защите домашних животных. Однако в законодательстве до сих пор не закреплены важные вопросы.

Зимой 2020 года народные депутаты поддержали законопроект по защите животных от жестокого обращения, но из-за поправок он все еще не вступил в силу.