Компания ОККО запускает национальную олимпиаду "Умоляю, светись!" о безопасности на дороге для школьников Украины. Цель проекта – ввести среди детей культуру носить светоотражатели в темное время суток. Победители олимпиады получат подарки, а также школу-победителя ОККО обеспечит светоотражающими комплектами для учащихся.

Компания призывает школьников снимать ролики о светоотражающих элементах: фликерах, жилетах и любых аксессуарах и рассказывать в социальных сетях, почему важно пешеходам быть заметными в темное время суток.

В компании отмечают, что для распространения идеи безопасности на дороге среди детей выбрали видеоформат. Ролики в социальных сетях привлекают внимание, запоминаются и не пугают молодежь. Именно поэтому ОККО запускает видеоолимпиаду, которая одновременно является образовательной и развлекательной.

Любые изменения в обществе начинаются с детей и молодежи. Они прогрессивные и современные, а мы говорим на их языке. Челенджи в TikTok и видео в Instagram – очень понятный инструмент для школьников, поэтому мы предлагаем им делать то, что они умеют и любят, и одновременно работаем с культурой безопасности на дороге в темное время суток,

- прокомментировала акцию руководитель департамента корпоративных коммуникаций ОККО Ярослава Полякова.

Олимпиада пройдет с 9 по 30 ноября. Лучшие видеоработы будут награждены 7 декабря. В частности авторы трех роликов получат Iphone 11, а школы, в которых учатся ученики, компания обеспечит комплектами светоотражателей.

"Мы хотим, чтобы дети всегда были в безопасности и детства привыкали к светоотражателям как к необходимым аксессуарам. В Европе школьники во время прогулок или экскурсий всегда имеют жилеты и заметны для водителей. В украинских школах также должна быть культура использования светоотражателей, чтобы ученики безопасно передвигались в темное время суток и непогоду", – объясняет Ярослава.

Напомним, "Умоляю, светись!" – инициатива компании "ОККО", которая реализуется в рамках ежегодного проекта "Умоляю, живи! Безопасность на дороге". Старт нынешнего этапа состоялся 22 октября – на здании Национальной библиотеки имени В. И. Вернадского показали лазерную проекцию – социальный ролик о важности использования светоотражателей на дороге в темное время суток.