Одной из преград к вступлению Украины в НАТО является временная оккупация Крыма и отдельных территорий Донбасса Россией. По крайней мере, так считает бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес.

По его словам, большинство европейских членов НАТО и даже США понимают, что Россия этого не потерпит. Об этом Годжес рассказал в интервью ТСН.

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Да, это преграда. Кремль не должен иметь вето на то, что делают другие нации. Но факт в том, что приоритет должен быть в уважении суверенитета Украины. И прямо сейчас Россия не уважает суверенитет Украины. Они оккупировали Крым, их мост через Керченский пролив – это ничто иное, как блокада Мариуполя и Бердянска. Именно здесь должен быть сосредоточен приоритет,

– сказал он.

В то же время Годжес добавил: Украина все же должна продолжить работать. Устойчивость общества и его способность противодействовать коррупции и дезинформации – имеют большое значение.

"И здесь есть инструменты, которые Кремль использует. И я думаю, многие олигархи имеют большое состояние в России. Поэтому много работы должно быть сделано, чтобы исправить прозрачность и верховенство права внутри Украины", – добавил он.

Как говорит американский генерал-лейтенант, Украине следует исправить многие вещи прежде чем она вступит в НАТО. В частности, Годжес напомнил о том, что Венгрия продолжает блокировать действия Украины в Комиссии Украина – НАТО, потому что они не удовлетворены тем, как соблюдаются права этнических венгров на Закарпатье. Он назвал это проблемой, которую надо решить.

"Вступление в НАТО по волшебству не решит всех проблем. Мы должны привлечь Францию и Германию делать больше, чтобы помочь оказать давление на Россию, чтобы она уважала суверенитет Украины. Именно поэтому так много должно быть сделано, и сейчас не совсем честно говорить о том, должна или не должна быть Украина членом НАТО. Со временем ‒ безусловно. Но мы должны сначала выстроить свои приоритеты", – добавил он.

Пока же, по словам Годжеса, приоритет должен быть на адресации Украине необходимости модернизации ее безопасности и устойчивости гражданского общества.

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