Крым и часть украинского Донбасса все еще находятся под российской оккупацией, но мы уже в общих чертах можем представить, с чем столкнется наше государство после возвращения этих регионов. Это будут разграбленные предприятия, превращенные в пустыни поля и фермы, запуганные захватчиком и оболваненные вражеской пропагандой люди.

Полноценное, а не номинальное возвращение и земель, и людей в Украину может занять многие годы и наверняка потребует очень больших денежных трат. И Украине надо быть к этому готовой. Больше – читайте в видеоблоге "Большой мир" на 24 канале.

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А к чему готовиться России? Как она ответит за годы оккупации, за убийства и пытки граждан другого государства, за грабежи и издевательства? К сожалению, ни жизни убитым, ни здоровье покалеченным уже никак не вернуть, но вот заплатить за содеянное придется.

В распоряжении у международных институций, таких как Организация объединённых наций, есть целые методики расчета так называемых репараций.

Что такое репарации? Это денежные выплаты, которые государство-агрессор направляет пострадавшей от его действий стране.

Сколько Ирак платит Кувейту за оккупацию

Прямо сейчас такие репарации платит, например, Ирак, чьи войска в 1990 году вторглись в соседний Кувейт и оккупировали его. Эта оккупация закончилась через 7 месяцев поражением Ирака в войне против международной коалиции, вступившейся за захваченный Кувейт.

Иракский диктатор Саддам Хусейн был вынужден убраться из соседней страны, а его правительство обязалось платить назначенные международными организациями репарации.



Саддам Хусейн / Фото с открытих источников

Счет Ираку был выставлен на 52 миллиарда 300 миллионов долларов. Это по 7 с лишним миллиардов долларов за каждый месяц оккупации или, если использовать другую методику подсчета, 1 миллиард 200 миллионов долларов за каждый из 42 дней военной операции по освобождению Кувейта.

И Ирак все это выплачивает. Кряхтит, временами просит отсрочки, но выплачивает. Вот, в середине ноября в очередной раз перевел на кувейтские счета 230 миллионов долларов.

Осталось заплатить еще чуть больше 2 миллиардов и долг будет погашен. Иракцы очень надеются на то, что смогут рассчитаться по всем долгам в ближайшие 2 года.

30 лет люди – а выплаты идут из бюджета, который наполняется за счет налогов граждан – так вот, тридцать лет люди платят за странную блажь диктатора, решившего, что если громко кричать "Кувейт наш", то захват чужих территорий сойдет ему с рук.

Уже и сам диктатор давно казнен, и все возможные извинения принесены, а платить приходится до сих пор

Выплата репараций – больше, чем компенсация нанесенного агрессией ущерба

Могут ли Ирак сейчас или Россия в будущем отказаться от выплаты репараций? Теоретически – да. Но на деле вряд ли Багдад сегодня или Москва завтра на это пойдут. Просто потому, что выплата репараций – это немного больше, чем компенсация нанесенного агрессией ущерба.

Это еще и деятельное раскаяние за вторжения, обстрелы и мародерство. Раскаяние, которое демонстрирует остальному миру, что вчерашний агрессор осознал свои ошибки и готов работать над их исправлением.

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Без этого раскаяния невозможно возвращение в клуб уважаемых государств, с которыми готовы будут иметь дело другие страны, которым будут одалживать деньги структуры вроде Международного валютного фонда и работать с которыми захотят крупные инвесторы.

Вопрос деоккупации и выплаты репараций может встать перед Кремлем в любой момент.

Сейчас все это, возможно, кажется, не таким уж и актуальным для Москвы, с ее здорово подешевевшими, но все еще обеспечивающими более-менее стабильный доход запасами нефти и газа. Но на самом деле, вопрос деоккупации и выплаты репараций может встать перед Кремлем в любой момент.

Эра ископаемого топлива подходит к концу куда скорее, чем предполагалось, нефть и газ дешевеют, а их добыча обходится России все дороже, ведь санкции оставили ее без доступа к современному оборудованию и технологиям.

Все, включая политику Кремля, может поменяться завтра же, чтобы там сегодня не говорили глашатаи "русского мира".

Саддам Хусейн вряд ли предполагал о долгих годах выплат Кувейту

В конце концов, и Саддам Хусейн вряд ли предполагал накануне нападения на Кувейт, что не только будет платить маленькому соседу огромные репарации, но еще и на долгие годы окажется в зависимости от ООН.

Проигравший войну Хуссейн вынужден был менять свою нефть не на доллары или золото, как он привык, а на поставляемые оонавцами рис и зерно для стремительно нищающих подданных иракского диктатора. В противном случае ему реально грозили голодные бунты и куда более скорые свержение и казнь.

Хотя наглый односторонний отказ от выполнения страной-агрессором международных финансовых обязательств все же имел место в относительно недавней истории.

Германия платила репарации за 2 бойни

В 1933 году только пришедший к власти в Германии Адольф Гитлер отказался платить по счетам победителей в Первой мировой войне. Что добавило немцам хлопот после крушения нацистского рейха. Ведь с конца сороковых годов XX века они начали платить репарации сразу за 2 устроенных их правителями бойни.

Справка. Полностью расплатиться по долгам за Первую мировую войну Германия смогла лишь в 2010 году, спустя 96 лет после ее начала. Выплаты за развязывание Второй мировой продолжаются и по сей день.

Так что Ирак с его 30 с лишним годами выплат – далеко не рекордсмен по объемам и срокам репараций.

А вот Россия рискует таким рекордсменом стать и на многие десятилетия загнать собственных граждан в долги из-за преступного желания завладеть чужим.