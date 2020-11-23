Сколько Россия заплатит за оккупацию Крыма и Донбасса: все о мировой практике репараций
Крым и часть украинского Донбасса все еще находятся под российской оккупацией, но мы уже в общих чертах можем представить, с чем столкнется наше государство после возвращения этих регионов. Это будут разграбленные предприятия, превращенные в пустыни поля и фермы, запуганные захватчиком и оболваненные вражеской пропагандой люди.
Полноценное, а не номинальное возвращение и земель, и людей в Украину может занять многие годы и наверняка потребует очень больших денежных трат. И Украине надо быть к этому готовой. Больше – читайте в видеоблоге "Большой мир" на 24 канале.
Обратите внимание Зупинити конфлікт чи встромити ніж в спину: яка місія російських миротворців
А к чему готовиться России? Как она ответит за годы оккупации, за убийства и пытки граждан другого государства, за грабежи и издевательства? К сожалению, ни жизни убитым, ни здоровье покалеченным уже никак не вернуть, но вот заплатить за содеянное придется.
В распоряжении у международных институций, таких как Организация объединённых наций, есть целые методики расчета так называемых репараций.
Что такое репарации?Это денежные выплаты, которые государство-агрессор направляет пострадавшей от его действий стране.
Сколько Ирак платит Кувейту за оккупацию
Прямо сейчас такие репарации платит, например, Ирак, чьи войска в 1990 году вторглись в соседний Кувейт и оккупировали его. Эта оккупация закончилась через 7 месяцев поражением Ирака в войне против международной коалиции, вступившейся за захваченный Кувейт.
Иракский диктатор Саддам Хусейн был вынужден убраться из соседней страны, а его правительство обязалось платить назначенные международными организациями репарации.
Саддам Хусейн / Фото с открытих источников
Счет Ираку был выставлен на 52 миллиарда 300 миллионов долларов. Это по 7 с лишним миллиардов долларов за каждый месяц оккупации или, если использовать другую методику подсчета, 1 миллиард 200 миллионов долларов за каждый из 42 дней военной операции по освобождению Кувейта.
И Ирак все это выплачивает. Кряхтит, временами просит отсрочки, но выплачивает. Вот, в середине ноября в очередной раз перевел на кувейтские счета 230 миллионов долларов.
Осталось заплатить еще чуть больше 2 миллиардов и долг будет погашен. Иракцы очень надеются на то, что смогут рассчитаться по всем долгам в ближайшие 2 года.
30 лет люди – а выплаты идут из бюджета, который наполняется за счет налогов граждан – так вот, тридцать лет люди платят за странную блажь диктатора, решившего, что если громко кричать "Кувейт наш", то захват чужих территорий сойдет ему с рук.
Уже и сам диктатор давно казнен, и все возможные извинения принесены, а платить приходится до сих пор
Выплата репараций – больше, чем компенсация нанесенного агрессией ущерба
Могут ли Ирак сейчас или Россия в будущем отказаться от выплаты репараций? Теоретически – да. Но на деле вряд ли Багдад сегодня или Москва завтра на это пойдут. Просто потому, что выплата репараций – это немного больше, чем компенсация нанесенного агрессией ущерба.
Это еще и деятельное раскаяние за вторжения, обстрелы и мародерство. Раскаяние, которое демонстрирует остальному миру, что вчерашний агрессор осознал свои ошибки и готов работать над их исправлением.
Читайте также Сепаратисти Ірландської армії: хто вони і чим відрізняються від бандитів на Донбасі
Без этого раскаяния невозможно возвращение в клуб уважаемых государств, с которыми готовы будут иметь дело другие страны, которым будут одалживать деньги структуры вроде Международного валютного фонда и работать с которыми захотят крупные инвесторы.
Вопрос деоккупации и выплаты репараций может встать перед Кремлем в любой момент.
Сейчас все это, возможно, кажется, не таким уж и актуальным для Москвы, с ее здорово подешевевшими, но все еще обеспечивающими более-менее стабильный доход запасами нефти и газа. Но на самом деле, вопрос деоккупации и выплаты репараций может встать перед Кремлем в любой момент.
Эра ископаемого топлива подходит к концу куда скорее, чем предполагалось, нефть и газ дешевеют, а их добыча обходится России все дороже, ведь санкции оставили ее без доступа к современному оборудованию и технологиям.
Все, включая политику Кремля, может поменяться завтра же, чтобы там сегодня не говорили глашатаи "русского мира".
Саддам Хусейн вряд ли предполагал о долгих годах выплат Кувейту
В конце концов, и Саддам Хусейн вряд ли предполагал накануне нападения на Кувейт, что не только будет платить маленькому соседу огромные репарации, но еще и на долгие годы окажется в зависимости от ООН.
Проигравший войну Хуссейн вынужден был менять свою нефть не на доллары или золото, как он привык, а на поставляемые оонавцами рис и зерно для стремительно нищающих подданных иракского диктатора. В противном случае ему реально грозили голодные бунты и куда более скорые свержение и казнь.
Хотя наглый односторонний отказ от выполнения страной-агрессором международных финансовых обязательств все же имел место в относительно недавней истории.
Германия платила репарации за 2 бойни
В 1933 году только пришедший к власти в Германии Адольф Гитлер отказался платить по счетам победителей в Первой мировой войне. Что добавило немцам хлопот после крушения нацистского рейха. Ведь с конца сороковых годов XX века они начали платить репарации сразу за 2 устроенных их правителями бойни.
Так что Ирак с его 30 с лишним годами выплат – далеко не рекордсмен по объемам и срокам репараций.
А вот Россия рискует таким рекордсменом стать и на многие десятилетия загнать собственных граждан в долги из-за преступного желания завладеть чужим.
Поделиться новостью