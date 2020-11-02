Оккупационные власти Крыма заявили, что не ждут воду из Украины
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что оккупированный полуостров не надеется на поставки воды с материковой Украины. В то же время он отметил, что Крым справится с дефицитом самостоятельно.
По его словам, "правительство Крыма" не обращалось к Украине по вопросу поставки воды. Об этом Аксенов заявил в интервью телеканалу "Россия 24".
Читайте также Стрелять по облакам, чтобы пошел дождь: насколько критична ситуация с водой в Крыму – фото, видео
Он отметил, что так называемые власти Крыма не надеются на подачу воды из Днепра в Северо-Крымский канал. Также подконтрольный России глава полуострова сказал, что Украина якобы будет делать все для того, чтобы навредить оккупированному Крыму.
Большинство проблем полуострова создало прежнее руководство Украины,
– сказал Аксенов.
Кризис с водой в Крыму: коротко
- Украина до 2014 года обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал из Днепра. Однако после аннексии полуострова Россией Украина перестала обеспечивать Крым водой.
- Соответственно ситуация с водой на полуострове ухудшалась каждый месяц – начали высыхать и мелеть реки и водохранилища. Подконтрольные РФ власти пополняют запасы воды на полуострове из водохранилищ природного стока и подземных источников.
- По словам экологов, использование воды из подземных источников стало причиной засоления почвы, зато оккупационная власть ввела соответствующие ограничения по воде в городах.
Поделиться новостью