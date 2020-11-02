Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что оккупированный полуостров не надеется на поставки воды с материковой Украины. В то же время он отметил, что Крым справится с дефицитом самостоятельно.

По его словам, "правительство Крыма" не обращалось к Украине по вопросу поставки воды. Об этом Аксенов заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

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Он отметил, что так называемые власти Крыма не надеются на подачу воды из Днепра в Северо-Крымский канал. Также подконтрольный России глава полуострова сказал, что Украина якобы будет делать все для того, чтобы навредить оккупированному Крыму.

Большинство проблем полуострова создало прежнее руководство Украины,

– сказал Аксенов.

Кризис с водой в Крыму: коротко