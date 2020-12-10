Так называемый "Верховный суд" оккупированного Крыма 10 декабря приговорил владельца крымскотатарского телеканала ATR Ленура Ислямова к 19 годам колонии строгого режима. Оккупационные власти обвинили его в организации вооруженного формирования, диверсии и в призывах к экстремистской деятельности.

Приговор Ислямову оккупационный суд Крыма вынес заочно. Последние три года бизнесмен проживает в Украине и находится в розыске в России. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Что известно о суде

Прения по делу завершились еще неделю назад.

Прокурор запросил 19 лет колонии строгого режима.

Защита настаивала на оправдании подсудимого, а также отказе суда в удовлетворении гражданских исков на общую сумму более 1 миллиарда рублей.

Владельца крымскотатарского телеканала ATR признали виновным по всем пунктам обвинения – диверсии, организации незаконного вооруженного формирования и в призывах к экстремистской деятельности.

Суд назначил ему 19 лет лишения свободы, 1 год ограничения свободы после выхода из колонии и запретил заниматься деятельностью, связанной со СМИ, в течение 2 лет.

Адвокат Ислямова Николай Полозов назвал дело политически мотивированным.

Что известно о деле против Ислямова

Российские следователи называли Ислямова одним из организаторов продовольственной блокады Крыма. В сентябре 2015 года активисты организации "Аскер", которую он создал, перекрыли дороги на юге Украины из-за чего фуры с продуктами не могли проехать.

Оккупационные власти также обвинили его в энергоблокаде полуострова. В ноябре 2015 года в Херсонской области были взорваны электроопоры, по которым осуществлялось электроснабжение Крыма. Из-за этого полуостров до конца мая 2016 года прожил в режиме чрезвычайной ситуации.