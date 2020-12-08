Крымская недвижимость украинцев теперь под угрозой. Самопровозглашенная власть Крыма пригрозила забрать и "национализировать" оставленную владельцами недвижимость. Бесхозное имущество передадут в муниципальную собственность.

И это очень опасно для тех украинцев, которые из-за оккупации, выехали из Крыма и оставили там все, что было – свои квартиры, дома, землю. Но это не единственная проблема. Об этом в эфире 24 канала говорил экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

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О каком количество такого жилья идет речь

По его словам, недвижимость тех людей, которые уехали – очень маленькая. Стоит посмотреть шире – оккупантов интересует вся недвижимость Крыма и поэтому они вводят специальные законы.

Им безразлично, где находится реальный собственник. Они одинаково хотят получить определенную выгоду,

– рассказал Бабин.

Он пояснил, что в первую очередь, для всех крымчан неприятным сюрпризом стало налогообложение собственной недвижимости по законам России с 1 января 2021 года. Ставка там будет составлять примерно 0,1% от номинальной стоимости в год. Льгот там нет.

"Казалось бы, это немного. Впрочем, в 2019 году оккупанты изменили кадастровые стоимости недвижимости в Крыму. Например 1 квадратный метр сельского дома, согласно позиции россиян, стоит 2000 долларов", – подчеркнул экс-представитель президента Украины в Крыму.

Второй фактор – отчуждение иностранцев

Оккупационные власти ввели в Крыму те нормы, которые действуют на территории РФ. Отныне иностранцам, даже гражданам Украины, которые не приняли фейковые российские паспорта, нельзя владеть землей в так называемых пограничных районах.

Имущество дачных кооперативов

Следующий фактор заключается в том, что в свое время оккупационная власть Крыма давала время, чтобы люди имели возможность перерегистрировать имущество. Поскольку это не частная собственность. Конечно, мало кто добровольно пошел на такую ​​процедуру. Те, кто этого не сделал – потеряют свое имущество.

Как "национализируют" имущество украинцев в Крыму?

Для этого оставленные дома поставят на учет, а через год, если владелец не появится, местные чиновники смогут обращаться в суд и уже он сможет признать имущество муниципальной собственностью.



Для того, чтобы оккупационная администрация района или города получила разрешение на использование имущества, нужно будет подать документы с подтверждением, что хозяин недвижимости неизвестен или отказался от нее.

Смотрите видео: Бабин о недвижимости в Крыму