Оккупантам плевать на владельцев, – эксперт о "национализации" недвижимости в Крыму
Крымская недвижимость украинцев теперь под угрозой. Самопровозглашенная власть Крыма пригрозила забрать и "национализировать" оставленную владельцами недвижимость. Бесхозное имущество передадут в муниципальную собственность.
И это очень опасно для тех украинцев, которые из-за оккупации, выехали из Крыма и оставили там все, что было – свои квартиры, дома, землю. Но это не единственная проблема. Об этом в эфире 24 канала говорил экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.
Важно Резолюция ООН по Крыму: как отреагировала Россия
О каком количество такого жилья идет речь
По его словам, недвижимость тех людей, которые уехали – очень маленькая. Стоит посмотреть шире – оккупантов интересует вся недвижимость Крыма и поэтому они вводят специальные законы.
Им безразлично, где находится реальный собственник. Они одинаково хотят получить определенную выгоду,
– рассказал Бабин.
Он пояснил, что в первую очередь, для всех крымчан неприятным сюрпризом стало налогообложение собственной недвижимости по законам России с 1 января 2021 года. Ставка там будет составлять примерно 0,1% от номинальной стоимости в год. Льгот там нет.
"Казалось бы, это немного. Впрочем, в 2019 году оккупанты изменили кадастровые стоимости недвижимости в Крыму. Например 1 квадратный метр сельского дома, согласно позиции россиян, стоит 2000 долларов", – подчеркнул экс-представитель президента Украины в Крыму.
Второй фактор – отчуждение иностранцев
Оккупационные власти ввели в Крыму те нормы, которые действуют на территории РФ. Отныне иностранцам, даже гражданам Украины, которые не приняли фейковые российские паспорта, нельзя владеть землей в так называемых пограничных районах.
Имущество дачных кооперативов
Следующий фактор заключается в том, что в свое время оккупационная власть Крыма давала время, чтобы люди имели возможность перерегистрировать имущество. Поскольку это не частная собственность. Конечно, мало кто добровольно пошел на такую процедуру. Те, кто этого не сделал – потеряют свое имущество.
Как "национализируют" имущество украинцев в Крыму?
Для этого оставленные дома поставят на учет, а через год, если владелец не появится, местные чиновники смогут обращаться в суд и уже он сможет признать имущество муниципальной собственностью.
Для того, чтобы оккупационная администрация района или города получила разрешение на использование имущества, нужно будет подать документы с подтверждением, что хозяин недвижимости неизвестен или отказался от нее.
Смотрите видео: Бабин о недвижимости в Крыму
Поделиться новостью