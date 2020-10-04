За воскресенье, 4 октября, вооруженные формирования российских боевиков трижды нарушили режим тишины. К счастью, украинские защитники не пострадали.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой. Об этом сообщили в вечерней сводке пресс-центра ООС.

Вчера Пророссийские боевики 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе: где было неспокойно

Где было неспокойно?

Российские оккупационные войска применяли стрелковое оружие возле Авдеевки.

Неподалеку от Водяного использовали автоматический станковый гранатомет.

В районе шумов вооруженные формирования Российской Федерации били из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет. Украинские бойцы огонь в ответ на провокационные выстрелы противника не открывали.

Какая ситуация была за прошедшие сутки?

Вчера, 3 октября, оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. На огневые провокации врага наши защитники оружие в ответ не применяли.

Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала