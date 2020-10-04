Оккупанты 3 раза открывали огонь: где били
За воскресенье, 4 октября, вооруженные формирования российских боевиков трижды нарушили режим тишины. К счастью, украинские защитники не пострадали.
Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой. Об этом сообщили в вечерней сводке пресс-центра ООС.
Вчера Пророссийские боевики 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе: где было неспокойно
Где было неспокойно?
- Российские оккупационные войска применяли стрелковое оружие возле Авдеевки.
- Неподалеку от Водяного использовали автоматический станковый гранатомет.
- В районе шумов вооруженные формирования Российской Федерации били из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет. Украинские бойцы огонь в ответ на провокационные выстрелы противника не открывали.
Какая ситуация была за прошедшие сутки?
Вчера, 3 октября, оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. На огневые провокации врага наши защитники оружие в ответ не применяли.
Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала