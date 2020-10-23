Оккупанты 5 раз нарушили режим тишины: где и с чего стреляли
В течение суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. К счастью, боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.
Несмотря на обстрелы оккупантов, украинские военные называют ситуацию на фронте контролируемой. Об этом говорится в сводке штаба ООС.
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Где стреляли боевики
Стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенного пункта Артема и дважды – неподалеку Шумов.
Кроме того, режим прекращения огня боевики нарушили в районе Новолуганского, применив на этом участке автоматический станковый гранатомет.
Оккупанты также нарушили договоренности на Приазовье. Вечером вблизи Широкино был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "квадрокоптер". Его военные подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
С начала текущих суток, 23 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.