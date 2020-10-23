В течение суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. К счастью, боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Несмотря на обстрелы оккупантов, украинские военные называют ситуацию на фронте контролируемой. Об этом говорится в сводке штаба ООС.

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Где стреляли боевики

Стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенного пункта Артема и дважды – неподалеку Шумов.

Кроме того, режим прекращения огня боевики нарушили в районе Новолуганского, применив на этом участке автоматический станковый гранатомет.

Оккупанты также нарушили договоренности на Приазовье. Вечером вблизи Широкино был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "квадрокоптер". Его военные подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

С начала текущих суток, 23 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.



Карта оккупированных территорий на востоке Украины / Инфографика 24 канала Карта оккупированных территорий на востоке Украины / Инфографика 24 канала

Обратите внимание! На встрече 22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась об установлении режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Режим тишины там начал действовать с 27 июля 2020 года. Впрочем, оккупанты все время провоцируют украинских военных, совершают неприцельные обстрелы, выпускают беспилотники вблизи линии разграничения. На такие действия противника защитники реагируют, когда они несут угрозу их жизни.