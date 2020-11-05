В течение суток 4 ноября оккупанты 6 раз нарушали режим тишины на Донбассе. К счастью, среди украинских военных нет погибших или раненых.

Как прошло 4 ноября на Донбассе

Оккупанты стреляли из гранатометов различного калибра и стрелкового оружия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

Обратите внимание ТКГ согласовала 4 новых участка разведения на Донбассе, – штаб ООС

В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинскими защитниками. Наши воины, придерживаясь достигнутых договоренностей, непоколебимо стоят на защите государства,

- говорится в сообщении.

Где было наиболее горяче

Неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов;

В районе Гнутово, Авдеевки и Водяного противник обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, неподалеку от Шумов украинские военные зафиксировали беспилотник противника. Воины ВСУ сбили его стрелковым оружием.

Какая ситуация на Донбассе по состоянию на утро 5 ноября

С начала суток 5 ноября в зоне Операции Объединенных сил не было нарушений режима тишины. Однако украинские воины пристально следят за ситуацией и готовы адекватно и оперативно реагировать на любые действия со стороны противников.

Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе действует режим тишины. Однако российские боевики его регулярно нарушают. Подробнее читайте здесь.

Что происходит на Донбассе по состоянию на 7:00 5 ноября: смотрите видео



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

