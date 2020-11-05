Оккупанты били из гранатометов: как прошли сутки на Донбассе
В течение суток 4 ноября оккупанты 6 раз нарушали режим тишины на Донбассе. К счастью, среди украинских военных нет погибших или раненых.
Как прошло 4 ноября на Донбассе
Оккупанты стреляли из гранатометов различного калибра и стрелкового оружия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.
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В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинскими защитниками. Наши воины, придерживаясь достигнутых договоренностей, непоколебимо стоят на защите государства,
- говорится в сообщении.
Где было наиболее горяче
- Неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов;
- В районе Гнутово, Авдеевки и Водяного противник обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, неподалеку от Шумов украинские военные зафиксировали беспилотник противника. Воины ВСУ сбили его стрелковым оружием.
Какая ситуация на Донбассе по состоянию на утро 5 ноября
С начала суток 5 ноября в зоне Операции Объединенных сил не было нарушений режима тишины. Однако украинские воины пристально следят за ситуацией и готовы адекватно и оперативно реагировать на любые действия со стороны противников.
Что происходит на Донбассе по состоянию на 7:00 5 ноября: смотрите видео
Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала
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