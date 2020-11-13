С 10 ноября КПВВ в зоне проведения ООС на Донбассе должны были возобновить работу. Однако в настоящее время работают только два пункта въезда – выезда. Остальные блокируют пророссийские наемники.

Работают только "Станица Луганская" и "Новотроицкое"

Пока пропуск граждан осуществляют только на "Станице Луганской" и "Новотроицком". Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Если КПВВ "Станица Луганская" работает ежедневно, то "Новотроицкое" оккупанты разблокируют только два раза в неделю – в понедельник и пятницу.

На остальных дорожных коридорах движение блокируют пророссийские незаконные вооруженные формирования,

– отметили пограничники.

Сколько людей пересекли линию разграничения за неделю:

на КПВВ "Станица Луганская" на вход с временно оккупированной территории Украины – 821 человек, на выход – 1 074 человека;

на КПВВ "Новотроицкое" – на выезд во временно оккупированные территории 230 граждан и 36 транспортных средств на въезд – 77 человек и 9 транспортных средств;

на КПВВ "Золотое" – 3 человек и на КПВВ "Счастье" – 11 человек, выбывших в направлении временно оккупированной территории, вернули представители оккупационных властей;

на КПВВ "Гнутово", "Марьинка" и "Майорское" граждане для пересечения линии разграничения не прибывали.

Обратите внимание! На временно оккупированные территории Украины международные организации продолжают доставлять гуманитарные грузы. Через "Новотроицкое" проехали 14 грузовиков от Красного Креста и еще 10 – от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Жителям оккупированного Донбасса прислали продукты, средства гигиены и медикаменты.