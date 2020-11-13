Оккупанты продолжают блокировать КПВВ на Донбассе: какие пункты пропуска работают
С 10 ноября КПВВ в зоне проведения ООС на Донбассе должны были возобновить работу. Однако в настоящее время работают только два пункта въезда – выезда. Остальные блокируют пророссийские наемники.
Работают только "Станица Луганская" и "Новотроицкое"
Пока пропуск граждан осуществляют только на "Станице Луганской" и "Новотроицком". Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Читайте также Украина возобновила пропуск на КПВВ Донбасса: почему нет людей
Если КПВВ "Станица Луганская" работает ежедневно, то "Новотроицкое" оккупанты разблокируют только два раза в неделю – в понедельник и пятницу.
На остальных дорожных коридорах движение блокируют пророссийские незаконные вооруженные формирования,
– отметили пограничники.
Сколько людей пересекли линию разграничения за неделю:
- на КПВВ "Станица Луганская" на вход с временно оккупированной территории Украины – 821 человек, на выход – 1 074 человека;
- на КПВВ "Новотроицкое" – на выезд во временно оккупированные территории 230 граждан и 36 транспортных средств на въезд – 77 человек и 9 транспортных средств;
- на КПВВ "Золотое" – 3 человек и на КПВВ "Счастье" – 11 человек, выбывших в направлении временно оккупированной территории, вернули представители оккупационных властей;
- на КПВВ "Гнутово", "Марьинка" и "Майорское" граждане для пересечения линии разграничения не прибывали.
Почему КПВВ заблокированы?
После снятия карантина Украина 10 ноября открыла 7 КПВВ на Донбассе. Однако боевики заявили, что такие решения с ними не согласовали и восстанавливать работу пунктов пропуска отказываются.
Поделиться новостью