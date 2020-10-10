На протяжении последних двух лет пророссийские силовики на Донбассе используют британские снайперские винтовки. В то же время правительство Великобритании заявило, что никогда не одобряло экспорт этого оружия в Россию.

Соответствующие доказательства проверили независимые эксперты по оружию. Информация свидетельствует о недостатках в британской системе лицензирования. Об этом говорится в расследовании Sky News.

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Британское правительство не представляет, сколько именно их оружия продается за рубежом. Нет возможности отследить ее,

– подчеркнули расследователи.

Это при том, что Великобритания неоднократно заявляла, что их система лицензирования оружия одна из самых надежных и прозрачных в мире.

Председатель специального комитета по обороне сообщил, что винтовки британского производства в руках российских войск – беспокоящий факт. Комитет проведет расследование по продажам оружия Британией.

Использование британского оружия силовиками на Донбассе

Весной 2020 года украинские военные распространили видео, которое сняли боевики на камеру, установленную в шлеме. События происходили в феврале в поселке Донецкий. На видео было 5 силовиков. У одного из них заметили винтовку британского производства AX338. Ее изготовила компания Accuracy International. В то же время у боевиков присутствовали элементы российской военной амуниции. Расследователи при этом приводят ряд аргументов относительно правдивости видео.

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Поскольку мы не нашли никакой информации о том, что винтовка Accuracy International когда-либо продавалась Украине, самым очевидным объяснением является то, что эта винтовка поступила из России,

– говорится в расследовании.

Модель винтовки AX338 появилась в обращении в 2010 году, но ранее Express Accuracy International заявляла, что она не продавала никаких винтовок в Россию с 2000 года, а эмбарго ЕС на поставки оружия действует с 2014 года.



Скриншот из видео боевиков / Операция Объединенных сил

"Это вызывает беспокойство и показывает сложность международной торговли оружием", – добавил председатель комитета по обороне Тобиас Эллвуд.

Обратите внимание! В течение суток 9 октября боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Враг совершил несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия. К счастью, среди украинских военных никто не пострадал.