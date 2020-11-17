Оккупанты на Донбассе наращивают боевую готовность: предупреждение разведки
Боевики на Донбассе наращивают боевую готовность. В частности, в России уточнили оперативные планы применения первого и второго армейских корпусов.
Пророссийские боевики провели на оккупированном Донбассе масштабные учения. Об этом предупредили в Главном управлении разведки, сообщает пресс-служба Минобороны.
Кстати "Их там нет": факты уничтожения колонны техники и российских военнослужащих на Донбассе
Оккупанты отрабатывали устойчивость системы управления и связи посредством развертывания новых командных пунктов.
Кроме этого, в ВС России уточнили оперативные планы применения 1 и 2 армейских корпусов против Объединенных сил.
Какая ситуация на Донбассе
- Еще с 27 июля 2020 года на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- Украина его придерживается, но пророссийские боевики нарушают чуть ли не ежедневно.
- Преимущественно оккупанты осуществляют провокационные обстрелы. Однако были случаи прицельных обстрелов. Среди военных ВСУ были жертвы.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью