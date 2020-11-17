Боевики на Донбассе наращивают боевую готовность. В частности, в России уточнили оперативные планы применения первого и второго армейских корпусов.

Пророссийские боевики провели на оккупированном Донбассе масштабные учения. Об этом предупредили в Главном управлении разведки, сообщает пресс-служба Минобороны.

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Оккупанты отрабатывали устойчивость системы управления и связи посредством развертывания новых командных пунктов.

Кроме этого, в ВС России уточнили оперативные планы применения 1 и 2 армейских корпусов против Объединенных сил.

Какая ситуация на Донбассе

Еще с 27 июля 2020 года на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Украина его придерживается, но пророссийские боевики нарушают чуть ли не ежедневно.

Преимущественно оккупанты осуществляют провокационные обстрелы. Однако были случаи прицельных обстрелов. Среди военных ВСУ были жертвы.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала