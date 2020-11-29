Имитация помощи: оккупанты на Донбассе не получили от России обещанную вакцину против COVID-19
Россия передала оккупантам на Донбассе так называемую гуманитарную помощь. Правда, обещанной вакцины против COVID-19 враг так и не получил. Вместо нее положили обычную вакцину против гриппа.
Такая помощь из России прибыла лишь в конце ноября. Хотя ее обещали еще 1 ноября. Об этом сообщает U-news.
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"Минздрав ДНР" заявили, что вместо обещанной вакцины против COVID-19 "Спутник V", которую во всю анонсировали главари "ДНР", пришла вакцина от сезонного гриппа.
По словам одного из работников "Минздрава ДНР", причина непоставки вакцины против COVID-19 банально проста: сейчас в России нет достаточного количества мощностей для производства вакцины "Спутник V" даже для внутренних нужд.
Но это уже подтвердил и сам Путин, который просил президента Франции помочь в производстве российской вакцины на мощностях французских производителей.
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Что не так с российской вакциной
- Еще в августе мировое сообщество с недоверием отнеслось к российскому препарату. К примеру, в США раскритиковали вакцину и сказали: она "настолько недоработана, что к ее внедрению даже нет серьезного интереса".
- Кроме того, главный инфекционист США указал на то, что Москва так и не закончила все этапы ее клинических испытаний.
- Между тем в ВОЗ убеждены, что допуск российской вакцины по имеющимся результатам крупных клинических исследований противоречит международной практике.
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