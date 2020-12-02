Оккупанты хотят посадить владельца канала ATR на 19 лет
Оккупационная "прокуратура" хочет приговорить владельца крымскотатарского телеканала ATR и активиста Ленура Ислямова к 19 годам заключения в колонии строгого режима. Его обвиняют в диверсии и организации незаконного вооруженного формирования.
"Дело" оккупантов против Ислямова: детали
О том, что так называемая "прокуратура" просит оккупационный "суд" в Крыму осудить владельца канала ATR и одного из активных участников гражданской блокады Крыма в 2015 году Ленура Ислямова, сообщил в фейсбуке его адвокат Николай Полозов.
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Срок, на которых предлагают заключить в тюрьму владельца ATR, составляет 19 лет.
Ислямова, который сейчас находится в Киеве, обвиняют в диверсии, призывах к сепаратизму и создании незаконного вооруженного формирования,
– рассказал Полозов.
Также обвинение просит запретить Ислямову заниматься деятельностью в области СМИ на 2 года.
Слушание проходит в "Верховном суде Крыма".
Что говорит сторона защиты
- Она указала на недоказанность обвинения ни в совершении диверсии, ни в создании батальона, ни в сепаратизме.
- Кроме того, защитники обратили внимание на фальсификацию следствием доказательств.
- А также на существенные нарушения, допущенные во время предварительного следствия и суда.
- Преследование Ислямова же назвали политически мотивированным.
- Защита заявила о необходимости вынесения оправдательного приговора и отказа в удовлетворении заявленных гражданских исков, общая цена которых превышает миллиард рублей.
После завершения прений и реплик сторон "суд" удалился в совещательную комнату. Приговор должны объявить 10 декабря.
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Что известно об уголовном деле против Ислямова
- Российская Федеральная служба безопасности открыла ее в октябре 2015 года. Владельца крымскотатарского телеканала объявили в розыск.
- В мае 2020 года оккупанты предъявили Ислямову обвинение.
- Российские суды в оккупированном Крыму вынесли 3 обвинительных решения в отношении крымских татар, которых признали виновными в причастности к "добровольческому батальону имени Номана Челебиджихана", основателем которого считается Ислямов.
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