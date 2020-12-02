Оккупационная "прокуратура" хочет приговорить владельца крымскотатарского телеканала ATR и активиста Ленура Ислямова к 19 годам заключения в колонии строгого режима. Его обвиняют в диверсии и организации незаконного вооруженного формирования.

"Дело" оккупантов против Ислямова: детали

О том, что так называемая "прокуратура" просит оккупационный "суд" в Крыму осудить владельца канала ATR и одного из активных участников гражданской блокады Крыма в 2015 году Ленура Ислямова, сообщил в фейсбуке его адвокат Николай Полозов.

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Срок, на которых предлагают заключить в тюрьму владельца ATR, составляет 19 лет.

Ислямова, который сейчас находится в Киеве, обвиняют в диверсии, призывах к сепаратизму и создании незаконного вооруженного формирования,

– рассказал Полозов.

Также обвинение просит запретить Ислямову заниматься деятельностью в области СМИ на 2 года.

Слушание проходит в "Верховном суде Крыма".

Что говорит сторона защиты

Она указала на недоказанность обвинения ни в совершении диверсии, ни в создании батальона, ни в сепаратизме.

ни в совершении диверсии, ни в создании батальона, ни в сепаратизме. Кроме того, защитники обратили внимание на фальсификацию следствием доказательств .

. А также на с ущественные нарушения, допущенные во время предварительного следствия и суда.

и суда. Преследование Ислямова же назвали политически мотивированным.

Защита заявила о необходимости вынесения оправдательного приговора и отказа в удовлетворении заявленных гражданских исков, общая цена которых превышает миллиард рублей.

После завершения прений и реплик сторон "суд" удалился в совещательную комнату. Приговор должны объявить 10 декабря.

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Что известно об уголовном деле против Ислямова