Власти оккупированного Крыма призвали местных жителей "объявить войну тотальным потерям воды в сетях". Там также нарекли 2021 год "Годом борьбы за водную автономию полуострова".

Об этом заявил подконтрольный Кремлю спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов. Такое заявление опубликовал на своей странице в фейсбуке.

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Он сказал, что в условиях водного дефицита в Крыму нельзя расточать водные ресурсы, а также нецелесообразно использовать их в хозяйственных целях. С тех пор как в Крыму стали проводить наблюдения, выяснили, что 2020 год стал "самым засушливым" за последние 150 лет.

Следующий год станет для всех нас годом борьбы за водную автономию республики. В последние годы мы уже получили такую автономию в энергетической сфере и справились с транспортной блокадой,

- подтвердил Константинов.

И добавил, что они "должны объявить тотальную войну потерям воды в сетях". Кроме этого, хотят значительно ускорить реконструкцию сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах. Они почти полностью износились.

"Попробуем сформировать такую ситуацию, когда ни капли воды не тратится впустую", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Согласно международному законодательству, за катастрофу с водой в Крыму полностью отвечает государство-оккупант Россия.

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