Оккупанты хотят "резко повысить культуру потребления воды" в Крыму: что это значит
Власти оккупированного Крыма призвали местных жителей "объявить войну тотальным потерям воды в сетях". Там также нарекли 2021 год "Годом борьбы за водную автономию полуострова".
Об этом заявил подконтрольный Кремлю спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов. Такое заявление опубликовал на своей странице в фейсбуке.
Важно Назревает катастрофа: в Крыму запасов воды для крупнейших городов осталось на неделю
Он сказал, что в условиях водного дефицита в Крыму нельзя расточать водные ресурсы, а также нецелесообразно использовать их в хозяйственных целях. С тех пор как в Крыму стали проводить наблюдения, выяснили, что 2020 год стал "самым засушливым" за последние 150 лет.
Следующий год станет для всех нас годом борьбы за водную автономию республики. В последние годы мы уже получили такую автономию в энергетической сфере и справились с транспортной блокадой,
- подтвердил Константинов.
И добавил, что они "должны объявить тотальную войну потерям воды в сетях". Кроме этого, хотят значительно ускорить реконструкцию сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах. Они почти полностью износились.
"Попробуем сформировать такую ситуацию, когда ни капли воды не тратится впустую", – подчеркнул он.
Проблемы с пресной водой в Крыму: коротко о главном
- Проблемы на полуострове начались после оккупации, ведь к 2014 году до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал.
- Из-за того, что оккупанты пополняют запасы воды в Крыму из водохранилищ природного стока и подземных источников, возникло еще больше проблем. В частности – засоление почвы на полуострове.
- Возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно, однако лишь после полной деоккупации полуострова.
- В то же время в Украине кризис с водой в оккупированном Крыму связывают с неправильным распределением водных ресурсов. Россия начала направлять водные ресурсы на военные базы, обслуживание военного персонала, поэтому гражданскому населению воды стало не хватать.
- Например, в Аянском водохранилище, которое снабжает водой Симферополь, запасов осталось примерно на неделю. Такая же критическая ситуация в курортных Ялте, Алуште, Евпатории.
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